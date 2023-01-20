В Челябинске произошел пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Трудовой. Из здания эвакуировались 25 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«В медкабинете на первом этаже происходило горение холодильника на площади 1 квадратный метр. Самостоятельно эвакуировались 22 ребенка (от 3 до 15 лет) и три сотрудника», — уточнили в ведомстве.
Пожар был оперативно потушен. После проветривания помещений сотрудники и дети вернулись в здание. Объект работает в штатном режиме. В здании не сработала автоматическая защита, которая отключает электропитание, что могло бы предотвратить возгорание, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли заброшенное трехэтажное здание в Тракторозаводском районе Челябинска. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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В Челябинске произошел пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Трудовой. Из здания эвакуировались 25 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В медкабинете на первом этаже происходило горение холодильника на площади 1 квадратный метр. Самостоятельно эвакуировались 22 ребенка (от 3 до 15 лет) и три сотрудника», — уточнили в ведомстве. Пожар был оперативно потушен. После проветривания помещений сотрудники и дети вернулись в здание. Объект работает в штатном режиме. В здании не сработала автоматическая защита, которая отключает электропитание, что могло бы предотвратить возгорание, отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли заброшенное трехэтажное здание в Тракторозаводском районе Челябинска. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.