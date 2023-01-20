20 января 2023

Челябинский реабилитационный центр для детей эвакуировали из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Академический. Екатеринбург, тревожная кнопка, эвакуация, охрана школы, безопасность в школе, экстренная связь
Пожар был оперативно потушен Фото:

В Челябинске произошел пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Трудовой. Из здания эвакуировались 25 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В медкабинете на первом этаже происходило горение холодильника на площади 1 квадратный метр. Самостоятельно эвакуировались 22 ребенка (от 3 до 15 лет) и три сотрудника», — уточнили в ведомстве.

Пожар был оперативно потушен. После проветривания помещений сотрудники и дети вернулись в здание. Объект работает в штатном режиме. В здании не сработала автоматическая защита, которая отключает электропитание, что могло бы предотвратить возгорание, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли заброшенное трехэтажное здание в Тракторозаводском районе Челябинска. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Фото:
Фото:

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В Челябинске произошел пожар в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Трудовой. Из здания эвакуировались 25 человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В медкабинете на первом этаже происходило горение холодильника на площади 1 квадратный метр. Самостоятельно эвакуировались 22 ребенка (от 3 до 15 лет) и три сотрудника», — уточнили в ведомстве. Пожар был оперативно потушен. После проветривания помещений сотрудники и дети вернулись в здание. Объект работает в штатном режиме. В здании не сработала автоматическая защита, которая отключает электропитание, что могло бы предотвратить возгорание, отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли заброшенное трехэтажное здание в Тракторозаводском районе Челябинска. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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