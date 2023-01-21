21 января 2023
20 января 2023

Иностранную компанию требуют выселить с пермского оборонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, пермский пороховой завод
В Росимуществе считают, что компания занимает помещения на ППЗ Фото:

Компанию «Соленис Технолоджис МСП», арендующую площади на территории Пермского порохового завода, просят покинуть помещения. С соответствующим требованием обратилось в суд Росимущество, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Согласно требованию Росимущества, „Соленис“ должно освободить занимаемые помещения в 10-дневный срок с момента вступления в силу решения суда. По мнению ведомства, договор капитализированной арендной платы, подписанный „Соленис Технолоджис МСП“ и Пермским пороховым заводом, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным», — передает издание.

Исковое заявление Росимущества рассмотрят 25 января. Это встречный иск от ведомства. Ранее «Соленис» обратилась в суд после того, как региональное управление Росреестра отказалось регистрировать договор аренды. Компания требовала, чтобы ответчики заключили дополнительное соглашение к договору сроком на 30 лет.

«Соленис Технолоджис МСП» арендует у порохового завода помещения с 1995 года. Компания производит порошкообразные флокулянты для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также различного спектра химпродуктов для предприятий Пермской целлюлозно-бумажной компании и «Гознака». Срок аренды помещений у Пермского порохового завода истекает в 2025 году.

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Компанию «Соленис Технолоджис МСП», арендующую площади на территории Пермского порохового завода, просят покинуть помещения. С соответствующим требованием обратилось в суд Росимущество, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Согласно требованию Росимущества, „Соленис“ должно освободить занимаемые помещения в 10-дневный срок с момента вступления в силу решения суда. По мнению ведомства, договор капитализированной арендной платы, подписанный „Соленис Технолоджис МСП“ и Пермским пороховым заводом, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным», — передает издание. Исковое заявление Росимущества рассмотрят 25 января. Это встречный иск от ведомства. Ранее «Соленис» обратилась в суд после того, как региональное управление Росреестра отказалось регистрировать договор аренды. Компания требовала, чтобы ответчики заключили дополнительное соглашение к договору сроком на 30 лет. «Соленис Технолоджис МСП» арендует у порохового завода помещения с 1995 года. Компания производит порошкообразные флокулянты для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также различного спектра химпродуктов для предприятий Пермской целлюлозно-бумажной компании и «Гознака». Срок аренды помещений у Пермского порохового завода истекает в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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