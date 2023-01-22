Курганские власти представили список актуальных вакансий недели

В Кургане назвали список актуальных вакансий недели. Подборка опубликована в telegram-канале правительства Курганской области.
«Электрогазосварщик в Кургане в ПАО „Курганмашзавод“, зарплата от 90 тысяч рублей. Энергетик в Сафакулевском муниципальном округе в ООО АК „Мартыновский“, зарплата от 60 тысяч рублей», — говорится в подборке.
Также сотрудников ищут на предприятия в городах Далматово, Шадринске и Катайске. Мастеру по эксплуатации в АО «СУЭНКО» в поселке Каргаполье предлагают зарплату от 45 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области опубликовало топ-10 актуальных вакансий недели. в списке представлены такие специальности, как электросварщик, наладчик оборудования, оператор станков, инженер механик и другие.
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В Кургане назвали список актуальных вакансий недели. Подборка опубликована в telegram-канале правительства Курганской области. «Электрогазосварщик в Кургане в ПАО „Курганмашзавод“, зарплата от 90 тысяч рублей. Энергетик в Сафакулевском муниципальном округе в ООО АК „Мартыновский“, зарплата от 60 тысяч рублей», — говорится в подборке. Также сотрудников ищут на предприятия в городах Далматово, Шадринске и Катайске. Мастеру по эксплуатации в АО «СУЭНКО» в поселке Каргаполье предлагают зарплату от 45 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области опубликовало топ-10 актуальных вакансий недели. в списке представлены такие специальности, как электросварщик, наладчик оборудования, оператор станков, инженер механик и другие.