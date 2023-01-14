В Кургане озвучили топ-10 актуальных вакансий недели

В списке вакансий недели в основном рабочие специальности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане назвали топ-10 актуальных вакансий недели. В списке в основном рабочие и технические специальности. Подборку опубликовали в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«Электросварщик в Шадринске в АО „ЗОК“, зарплата от 80 тыс. рублей. Наладчик оборудования в ООО „Слакон“ (Шадринск), зарплата от 65 тыс. рублей. Оператор станков ЧПУ в ООО „Боникс“ в Шадринске, з/п от 55 тыс. рублей», — указано в подборке.

Также в списке фигурируют вакансии инженера-механика в компании «КомплектСнаб» в Кургане с предлагаемой зарплатой от 50 тысяч рублей, оператора станков ЧПУ в АО «НПО «Курганприбор» с заработной платой от 45 тысяч рублей, инженера в курганском «СКС» с аналогичной платой за работу. В топ-10 попала вакансия машиниста крана в компании «ОЛЮРС» в Далматово, платить будущему сотруднику там готовы от 40 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают экономисту на предприятии «ШААЗ» в Шадринске, инженеру по вентиляции в курганской компании «Велфарм» и рамщику в фирме «Гарант» в Каргапольском округе.