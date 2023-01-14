14 января 2023
13 января 2023

В Кургане озвучили топ-10 актуальных вакансий недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринский Автоагрегатный завод (ШААЗ). Шадринск, станок, шааз, рабочий на заводе, производственный процесс
В списке вакансий недели в основном рабочие специальности Фото:

В Кургане назвали топ-10 актуальных вакансий недели. В списке в основном рабочие и технические специальности. Подборку опубликовали в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«Электросварщик в Шадринске в АО „ЗОК“, зарплата от 80 тыс. рублей. Наладчик оборудования в ООО „Слакон“ (Шадринск), зарплата от 65 тыс. рублей. Оператор станков ЧПУ в ООО „Боникс“ в Шадринске, з/п от 55 тыс. рублей», — указано в подборке.

Также в списке фигурируют вакансии инженера-механика в компании «КомплектСнаб» в Кургане с предлагаемой зарплатой от 50 тысяч рублей, оператора станков ЧПУ в АО «НПО «Курганприбор» с заработной платой от 45 тысяч рублей, инженера в курганском «СКС» с аналогичной платой за работу. В топ-10 попала вакансия машиниста крана в компании «ОЛЮРС» в Далматово, платить будущему сотруднику там готовы от 40 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают экономисту на предприятии «ШААЗ» в Шадринске, инженеру по вентиляции в курганской компании «Велфарм» и рамщику в фирме «Гарант» в Каргапольском округе.

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В Кургане назвали топ-10 актуальных вакансий недели. В списке в основном рабочие и технические специальности. Подборку опубликовали в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «Электросварщик в Шадринске в АО „ЗОК“, зарплата от 80 тыс. рублей. Наладчик оборудования в ООО „Слакон“ (Шадринск), зарплата от 65 тыс. рублей. Оператор станков ЧПУ в ООО „Боникс“ в Шадринске, з/п от 55 тыс. рублей», — указано в подборке. Также в списке фигурируют вакансии инженера-механика в компании «КомплектСнаб» в Кургане с предлагаемой зарплатой от 50 тысяч рублей, оператора станков ЧПУ в АО «НПО «Курганприбор» с заработной платой от 45 тысяч рублей, инженера в курганском «СКС» с аналогичной платой за работу. В топ-10 попала вакансия машиниста крана в компании «ОЛЮРС» в Далматово, платить будущему сотруднику там готовы от 40 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают экономисту на предприятии «ШААЗ» в Шадринске, инженеру по вентиляции в курганской компании «Велфарм» и рамщику в фирме «Гарант» в Каргапольском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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