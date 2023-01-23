Мэр Екатеринбурга отреагировал на протесты из-за скандальной застройки лесопарка. Видео

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал не строить дорогу через лесопарк
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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил защитникам лесопарка Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обещал не строить дорогу через лесопарк. Речь идет о Калиновском парке, который расположен в жилом микрорайоне Эльмаш.

«В генплане до 2025 года по территории Калиновского лесопарка учтен линейный объект — дорога. Хочу заверить жителей, что в ближайших планах и в среднесрочных планах у нас нет намерений этот проект реализовать. Поэтому в редакции генплана до 2045 года мы этот вопрос еще раз внимательно рассмотрим и будем искать альтернативные варианты», — сказал Алексей Орлов в интервью «Четвертому каналу».

Ранее СМИ сообщали, что жители Эльмаша негативно восприняли информацию о том, что планируется строительство дороги через Калиновский лесопарк. Речь идет о генплане до 2045, который был выставлен на общественные обсуждения. Тогда горожане организовали сбор подписей. Жители уральской столицы просят чиновников построить дорогу не через лесопарк, а вдоль железной дороги.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обещал не строить дорогу через лесопарк. Речь идет о Калиновском парке, который расположен в жилом микрорайоне Эльмаш. «В генплане до 2025 года по территории Калиновского лесопарка учтен линейный объект — дорога. Хочу заверить жителей, что в ближайших планах и в среднесрочных планах у нас нет намерений этот проект реализовать. Поэтому в редакции генплана до 2045 года мы этот вопрос еще раз внимательно рассмотрим и будем искать альтернативные варианты», — сказал Алексей Орлов в интервью «Четвертому каналу». Ранее СМИ сообщали, что жители Эльмаша негативно восприняли информацию о том, что планируется строительство дороги через Калиновский лесопарк. Речь идет о генплане до 2045, который был выставлен на общественные обсуждения. Тогда горожане организовали сбор подписей. Жители уральской столицы просят чиновников построить дорогу не через лесопарк, а вдоль железной дороги.
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