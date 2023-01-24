Рогов: Зеленский планировал покушение на Пригожина

24 января 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Окружение Владимира Зеленского в курсе о его планах, сказал Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу ЦРУ Уильяма Бернса убить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Одна из просьб, которая звучала со стороны Зеленского, — убийство главы ЧВК „Вагнер“ господина Пригожина. Об этой просьбе знает окружение Зеленского и достаточно большое количество людей — попросить и даже потребовать у американцев убийство Пригожина. Покажете, что самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит», — сказал Рогов в интервью ТАСС. По его словам, причиной стала эффективность Пригожина. Санкции бы не сработали, особенно в отношении людей, у которых нет активов в США, сказал Рогов. США решили признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. ЧВК и сам Пригожин уже есть в санкционных списках США. Причиной стало участие ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу ЦРУ Уильяма Бернса убить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Одна из просьб, которая звучала со стороны Зеленского, — убийство главы ЧВК „Вагнер“ господина Пригожина. Об этой просьбе знает окружение Зеленского и достаточно большое количество людей — попросить и даже потребовать у американцев убийство Пригожина. Покажете, что самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит», — сказал Рогов в интервью ТАСС. По его словам, причиной стала эффективность Пригожина. Санкции бы не сработали, особенно в отношении людей, у которых нет активов в США, сказал Рогов. США решили признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. ЧВК и сам Пригожин уже есть в санкционных списках США. Причиной стало участие ЧВК «Вагнер» в спецоперации на Украине.