Автовандала, разрисовавшего восемь машин в Челябинске, выдворят из страны

24 января 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Полицейские оперативно задержали автовандала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Автовандалом, который в декабре прошлого года разрисовал восемь автомобилей в Челябинске, оказался мигрант, который незаконно находился в стране. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, его принудительно выдворят из России, а до этого момента он пробудет в изоляторе временного содержания (ИВС) иностранных граждан. «Задержанным оказался иностранный гражданин, находившийся на территории региона в нарушение миграционного законодательства РФ. Грамотная и профессиональная работа оперативников прервала череду неприятных для автомобилистов инцидентов. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан до его принудительного выдворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что оперативные действия были на личном контроле начальника областной полиции генерал-лейтенанта Михаила Скокова. За несколько дней полицейские обошли потерпевших и свидетелей, установили очевидцев. Выяснив дом и квартиру подозреваемого, они задержали нарушителя, который тут же признался в содеянном и попросил прощения у автомобилистов. Окончательное решение будет принято в мировом суде. На мигранта составлено восемь административных протоколов. Ему придется возместить всем пострадавшим автомобилистам причиненный ущерб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автовандалом, который в декабре прошлого года разрисовал восемь автомобилей в Челябинске, оказался мигрант, который незаконно находился в стране. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, его принудительно выдворят из России, а до этого момента он пробудет в изоляторе временного содержания (ИВС) иностранных граждан. «Задержанным оказался иностранный гражданин, находившийся на территории региона в нарушение миграционного законодательства РФ. Грамотная и профессиональная работа оперативников прервала череду неприятных для автомобилистов инцидентов. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан до его принудительного выдворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что оперативные действия были на личном контроле начальника областной полиции генерал-лейтенанта Михаила Скокова. За несколько дней полицейские обошли потерпевших и свидетелей, установили очевидцев. Выяснив дом и квартиру подозреваемого, они задержали нарушителя, который тут же признался в содеянном и попросил прощения у автомобилистов. Окончательное решение будет принято в мировом суде. На мигранта составлено восемь административных протоколов. Ему придется возместить всем пострадавшим автомобилистам причиненный ущерб.