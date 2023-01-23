23 января 2023

Автовандала, разрисовавшего восемь машин в Челябинске, выдворят из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Полицейские оперативно задержали автовандала Фото:

Автовандалом, который в декабре прошлого года разрисовал восемь автомобилей в Челябинске, оказался мигрант, который незаконно находился в стране. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, его принудительно выдворят из России, а до этого момента он пробудет в изоляторе временного содержания (ИВС) иностранных граждан.

«Задержанным оказался иностранный гражданин, находившийся на территории региона в нарушение миграционного законодательства РФ. Грамотная и профессиональная работа оперативников прервала череду неприятных для автомобилистов инцидентов. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан до его принудительного выдворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что оперативные действия были на личном контроле начальника областной полиции генерал-лейтенанта Михаила Скокова. За несколько дней полицейские обошли потерпевших и свидетелей, установили очевидцев. Выяснив дом и квартиру подозреваемого, они задержали нарушителя, который тут же признался в содеянном и попросил прощения у автомобилистов.

Окончательное решение будет принято в мировом суде. На мигранта составлено восемь административных протоколов. Ему придется возместить всем пострадавшим автомобилистам причиненный ущерб.

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Автовандалом, который в декабре прошлого года разрисовал восемь автомобилей в Челябинске, оказался мигрант, который незаконно находился в стране. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, его принудительно выдворят из России, а до этого момента он пробудет в изоляторе временного содержания (ИВС) иностранных граждан. «Задержанным оказался иностранный гражданин, находившийся на территории региона в нарушение миграционного законодательства РФ. Грамотная и профессиональная работа оперативников прервала череду неприятных для автомобилистов инцидентов. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан до его принудительного выдворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что оперативные действия были на личном контроле начальника областной полиции генерал-лейтенанта Михаила Скокова. За несколько дней полицейские обошли потерпевших и свидетелей, установили очевидцев. Выяснив дом и квартиру подозреваемого, они задержали нарушителя, который тут же признался в содеянном и попросил прощения у автомобилистов. Окончательное решение будет принято в мировом суде. На мигранта составлено восемь административных протоколов. Ему придется возместить всем пострадавшим автомобилистам причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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