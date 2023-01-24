Находившийся на спецоперации пермяк лишился дома из-за соседа

Власти оказали помощь участнику СВО, у которого сгорел дом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Коми-Пермяцкого округа (Пермский край) помогли местному жителю Василию Отинову, потерявшему свой дом из-за пожара. В октябре 2022 года уроженец деревни Пруддор отправился на спецоперацию. Приглядывать за домом, а также кошкой и собакой, он доверил своему соседу. Об этом сообщил в своем telegram-канале лидер пермского реготделения ЛДПР, депутат законодательного собрания края Олег Постников. По его словам, дом сгорел из-за «отсутствия постоянного присмотра за очагом».

«У члена ЛДПР Василия Отинова в декабре 2022 года дотла сгорел дом, пока он проходил службу в зоне СВО. В пожаре погибли оба питомца. О том, что теперь ему некуда вернуться, Василий узнал в январе, когда находился в госпитале с ранением. Он связался с координатором ЛДПР в Кудымкаре Еленой Васькиной и попросил помочь с решением проблемы», — написал Постников.

Проблему с жильем для участника СВО удалось решить совместно с министром по делам Коми-Пермяцкого округа Алексеем Плотниковым. Чиновник помог подобрать комнату в маневренном фонде, найти необходимую мебель и организовать ее доставку. Все расходы Плотников взял на себя.

Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Главная цель СВО — защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевских властей, заявлял президент России Владимир Путин.