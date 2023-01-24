В Березниках власти годами не могут продать городскую баню

24 января 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Актив пытаются продать через аукцион с 2017 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Березников (Пермский край) выставили на продажу здание, в котором расположена городская баня. Актив пытаются реализовать через аукцион уже более пяти лет. По условиям конкурса начальная цена объекта — 50 миллионов рублей. Конкурсная документация опубликована в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Кирпичное здание бани, назначение — нежилое. Количество этажей — три, в том числе подземных — ноль, общей площадью 1858 квадратных метров с земельным участком. Есть бойлер, асфальтовое замощение, сети водопровода, канализации, электроснабжение, теплосчетчик, телефонизация. Адрес — Березники, ул. Мира, 29А», — говорится в документах. По данным электронного сервиса, здание пытались продать неоднократно, начиная с 2017 года, но торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Помимо бани, управление имущественных и земельных отношений администрации Березников, реализуют еще 12 объектов недвижимости, в том числе ранее не выставлявшихся на торги. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти пытаются продать здание сельской школы. Актив выставлен на аукцион с начальной ценой в 3,5 млн рублей.

Власти Березников (Пермский край) выставили на продажу здание, в котором расположена городская баня. Актив пытаются реализовать через аукцион уже более пяти лет. По условиям конкурса начальная цена объекта — 50 миллионов рублей. Конкурсная документация опубликована в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Кирпичное здание бани, назначение — нежилое. Количество этажей — три, в том числе подземных — ноль, общей площадью 1858 квадратных метров с земельным участком. Есть бойлер, асфальтовое замощение, сети водопровода, канализации, электроснабжение, теплосчетчик, телефонизация. Адрес — Березники, ул. Мира, 29А», — говорится в документах. По данным электронного сервиса, здание пытались продать неоднократно, начиная с 2017 года, но торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Помимо бани, управление имущественных и земельных отношений администрации Березников, реализуют еще 12 объектов недвижимости, в том числе ранее не выставлявшихся на торги. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти пытаются продать здание сельской школы. Актив выставлен на аукцион с начальной ценой в 3,5 млн рублей.