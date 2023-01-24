Киев отказался заключать с Россией мирные соглашения по типу «Минска»

24 января 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Власти Украины не будут заключать с Россией новые Минские соглашения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти не будут заключать с Россией договоренности об урегулировании конфликта, наподобие Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Ошибки минского процесса не должны быть повторены. На самом деле, они должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией», — сообщил Дмитрий Кулеба американскому изданию Politico . По его словам, на Минские соглашения возлагались надежды по снижению интенсивности боевых действий. Но в итоге они якобы привели лишь к обострению ситуации. Политик считает, что западные страны должны требовать уступок от РФ, а не призывать Украину начать переговорный процесс. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако требования не были выполнены Киевом. Экс-канцлер Германии Ангелы Меркель признавалась, что единственной целью Минских соглашений, гарантом исполнения которых была в том числе и Германия, было получение времени для усиления Украины, передает ФАН. Ранее URA.RU рассказало, что украинские власти предложили Белоруссии заключить пакт о ненападении. В Кремле заявили, что не знают об украинском предложении Минску.

Киевские власти не будут заключать с Россией договоренности об урегулировании конфликта, наподобие Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Ошибки минского процесса не должны быть повторены. На самом деле, они должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией», — сообщил Дмитрий Кулеба американскому изданию Politico. По его словам, на Минские соглашения возлагались надежды по снижению интенсивности боевых действий. Но в итоге они якобы привели лишь к обострению ситуации. Политик считает, что западные страны должны требовать уступок от РФ, а не призывать Украину начать переговорный процесс. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако требования не были выполнены Киевом. Экс-канцлер Германии Ангелы Меркель признавалась, что единственной целью Минских соглашений, гарантом исполнения которых была в том числе и Германия, было получение времени для усиления Украины, передает ФАН. Ранее URA.RU рассказало, что украинские власти предложили Белоруссии заключить пакт о ненападении. В Кремле заявили, что не знают об украинском предложении Минску.