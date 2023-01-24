Кремль не знает о желании Киева подписать пакт о ненападении с Минском

Кремлю ничего не известно о предложении Киева подписать пакт о ненападении с Минском
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле пока не комментируют слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о предложении Киева подписать пакт о ненападении. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, он не располагает информацией.
«Нет. Не могу пока комментировать. Не располагаю информацией», — отметил Песков.
Во вторник 24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина предложила заключить пакт о ненападении. Он также сказал, что ему неизвестно, «зачем это нужно украинцам».
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