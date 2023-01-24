Кремль не знает о желании Киева подписать пакт о ненападении с Минском

24 января 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Кремлю ничего не известно о предложении Киева подписать пакт о ненападении с Минском Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле пока не комментируют слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о предложении Киева подписать пакт о ненападении. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, он не располагает информацией. «Нет. Не могу пока комментировать. Не располагаю информацией», — отметил Песков. Во вторник 24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина предложила заключить пакт о ненападении. Он также сказал, что ему неизвестно, «зачем это нужно украинцам».

В Кремле пока не комментируют слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о предложении Киева подписать пакт о ненападении. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, он не располагает информацией. «Нет. Не могу пока комментировать. Не располагаю информацией», — отметил Песков. Во вторник 24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина предложила заключить пакт о ненападении. Он также сказал, что ему неизвестно, «зачем это нужно украинцам».