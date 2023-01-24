Кремль не знает о желании Киева подписать пакт о ненападении с Минском

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Кремлю ничего не известно о предложении Киева подписать пакт о ненападении с Минском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле пока не комментируют слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о предложении Киева подписать пакт о ненападении. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, он не располагает информацией.

«Нет. Не могу пока комментировать. Не располагаю информацией», — отметил Песков.

Во вторник 24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина предложила заключить пакт о ненападении. Он также сказал, что ему неизвестно, «зачем это нужно украинцам».

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В Кремле пока не комментируют слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о предложении Киева подписать пакт о ненападении. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, он не располагает информацией. «Нет. Не могу пока комментировать. Не располагаю информацией», — отметил Песков. Во вторник 24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина предложила заключить пакт о ненападении. Он также сказал, что ему неизвестно, «зачем это нужно украинцам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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