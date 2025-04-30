Шторм все ближе: прогноз магнитных бурь на 1 мая 2025

В апреле магнитные бури здорово потрепали нервы и здоровье метеозависимых людей. Из-за солнечной активности на Землю регулярно обрушивался геомагнитных шторм. И, судя по прогнозам ученых, в мае людей также ждет несколько резких скачков уровня магнитосферы. О том, ждать ли магнитную бурю 1 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале мая 2025
По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ, активность на поверхности звезды продолжает подниматься. Всего за сутки индекс солнечной активности поднялся с 5,3 баллов до 6 баллов из 10 возможных. Последние несколько дней эксперты фиксируют небольшие вспышки на солнце, а также одну сильную вспышку уровня М.
Однако ученые считают, что повышенная активность на поверхности звезды вряд ли коснется Земли. «Признаков выхода на какие-то более серьезные вспышечные режимы не видно. Область, в которой сформировалась вспышка, выглядит интересной, но находится пока очень далеко от линии Солнце-Земля, а, кроме того, помимо уже упомянутой вспышки, не имеет в активе пока никаких серьезных достижений. По этой причине на зелёный цвет прогноза до конца недели она пока не влияет», — заявили в Лаборатории солнечной активности.
При этом эксперты подчеркнули, что всегда возможны внезапные непрогнозируемые события. Поэтому не стоит думать, что в мае гарантированно не начнется внезапный магнитный шторм.
Магнитная буря 1 мая 2025
По предварительному прогнозу, начало мая пройдет спокойно для метеозависимых людей. Ученые считают, что с вероятностью 82% в четверг уровень магнитосферы Земли останется в «зеленых» значениях. При этом вероятность небольших геомагнитных возмущений — 15%. Однако с каждым днем уровень магнитосферы начнет повышаться.
Магнитные бури в мае 2025
До первой магнитной бури в мае осталось меньше недели. По прогнозам экспертов, в период с 5 по 7 мая на Землю обрушится геомагнитный шторм. Уровень магнитосферы в течение трех дней продержится на «красных» значениях. Также магнитную бурю ожидают в конце месяца, 28-29 мая.
Возбужденной магнитосфера окажется 8, 9, 18, 19, 20, 21 и 30 числа. Все остальные дни месяца пройдут спокойно, если на Солнце не начнется внезапная активность.
Что делать метеозависимым
Чаще всего на плохое самочувствие во время магнитных бурь жалуются люди в возрасте от 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. Однако от метеозависимости не застрахован никто — по подсчетам врачей, примерно 30% населения планеты ощущают изменения в магнитосфере.
Пока что ученые не изобрели средство от метеозависимости. Поэтому единственный проверенный способ убрать симптомы — начать следить за своим питанием, отказаться от вредных привычек, регулярно высыпаться и начать заниматься спортом. Все это поможет держать организм в тонусе и снизить влияние внешних воздействий, включая магнитные бури.
В случае, если здоровый образ жизни не помогает побороть метеозависимость, стоит обратиться в больницу и пройти обследование. Симптомы могут указывать на хроническое заболевание, о котором не подозревает человек.
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