Участок площадью 6,5 гектар в границах улиц Учебной, Шаумяна, Волгоградской и Сулимова сейчас находится в агентировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«ДОМ.РФ» анонсировал проведение в Челябинской области аукциона по комплексному развитию территории (КРТ). В агентировании находится участок площадью 6,5 га в границах улиц Учебной, Шаумяна, Волгоградской и Сулимова. Площадь застройки составит 140 тысяч квадратных метров жилья, рассказал на онлайн-конференции заместитель директора подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Руслан Манаенков-Вагнер.

«Что касается планов на 2023 год. Из крупных стоит выделить проекты КРТ, они тоже будут в 2023 году. Это Челябинск по улице Волгоградская 6,5 га, 140 тысяч квадратных метров градпотенциал», — поделился Манаенков-Вагнер.

Земельный участок находится в трех километрах от центра Челябинска и подходит под многоэтажную жилую застройку. Непосредственное окружение представлено частными жилыми домами. Объект имеет хорошую транспортную доступность. Он расположен в 400 метрах от трамвайной и автобусной остановок, вблизи железнодорожного и автовокзала. На земельном участке в поселке Некрасова, находится выявленный объект культурного наследия «Заимка Маренова», которую в 1892 году построил Маренов. Купец на данной территории возвел жилой дом, скотобойню и салотопенный завод. Позже в бывшем доме Маренова запустили радиостанцию РВ-72, которая проработала до 2015 года.

Аукцион по продаже данного участка должен был состояться в четвертом квартале 2022 года, но его перенесли на второй квартал 2023-го. На данный момент объект находится в агентировании. Идет подготовка документов и определяется начальная цена.

В пресс-службе «ДОМ.РФ» также сообщили, всего по состоянию на 25 января, в 2023 году в Челябинской области запланировано проведение семи аукционов по неиспользуемым федеральным участкам и объектам. Общая площадь земли составляет 46,7 га. Аукционы запланированы к проведению в Челябинске, Сосновском районе области, Магнитогорске, Миассе и Озерске.

Земельный участок находится в трех километрах от центра Челябинска и подходит под многоэтажную жилую застройку Фото: сайт «ДОМ.РФ»

Объект имеет хорошую транспортную доступность, он расположен в 400 метрах от трамвайной и автобусной остановок, вблизи железнодорожного и автовокзала. Фото: сайт «ДОМ.РФ»

На земельном участке в поселке Некрасова, находится выявленный объект культурного наследия «Заимка Маренова», которую в 1892 году построил купец Маренов Фото: сайт «ДОМ.РФ»

Купец на данной территории возвел жилой дом, скотобойню и салотопенный завод, позже в бывшем доме Маренова запустили радиостанцию РВ-72, которая проработала до 2015 года Фото: сайт «ДОМ.РФ»