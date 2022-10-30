Свердловские врачи провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли

Врачи ГКБ №40 удалили два злокачественных новообразования Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи ГКБ №40 Екатеринбурга удалили два злокачественных новообразования, которые поразили у пациента сосуды сонной артерии. Такой вид онкологии встречается редко. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«В ГКБ №40 для оперативного лечения пациента была создана мультидисциплинарная бригада врачей, которая провела сложную двустороннюю поэтапную операцию. Сначала радиолог под рентген-контролем „отключал“ кровоснабжение опухоли, а затем сосудистые хирурги вычленяли из сосудов и удаляли по очереди два очага раковых клеток», — сказано в сообщении.

«Хирургическое вмешательство 30-летнему мужчине провели в два этапа с интервалом в полтора месяца. При удалении новообразования в непосредственной близости от сонной артерии возможна большая кровопотеря, но врачам полностью удалось ее избежать благодаря закупорке кровеносных сосудов, которые питают опухоль», — отметили в ДИПе.

Сейчас в регионе реализуется проект, направленный на повышение доступности ранней диагностики онкопатологий. Ранее агентство писало, что в Свердловской области медики ведут борьбу с одной из самых сложных для диагностики опухолей — саркомой мягких тканей и костей. Болезнь поражает в основном людей молодого и среднего возраста.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей для обучения врачей. Это дает возможность медикам оставаться в курсе новейших разработок, а также делиться собственным опытом. Кроме всего, это позволит развивать новые методики лечения, основанные на полученных знаниях.