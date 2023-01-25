В Магнитогорске бабушка с деменцией пять часов блуждала в поле босая. Фото

26 января 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Бабушку нашли босой в 50 метрах от дороги, в поле Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области пожилая женщина с деменцией ушла босая из дома, нашли ее через пять часов в поле. Об этом поисково-спасательный отряд «Альфа-спас» сообщил на своей страничке в соцсети. «Сегодня в 10:30 нам поступило сообщение от родственников, что из поселка Соты в пять часов утра ушла в неизвестном направлении 73-летняя бабушка, страдающая деменцией. Не дожидаясь выпуска ориентировки, добровольцы отряда выехали на поиск. В 10:45 бабушка была обнаружена в 50 метрах от дороги, в поле около поселка Соты», - сообщается в паблике «ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск» в «ВКонтакте». Участники поисков довезли бабушку на снегоходе до автомобиля, на котором ее увезли в медучреждение. «Альфа-спас» напоминает, что при пропаже близкого человека, необходимо незамедлительно обращаться в полицию и в поисковый отряд. Вызвавшиеся добровольцы вели поиски в поле на снегоходах Фото: паблик "ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск" в "ВКонтакте" Пять часов бабушка провела на холоде босиком Фото: паблик "ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск" в "ВКонтакте"

В Магнитогорске Челябинской области пожилая женщина с деменцией ушла босая из дома, нашли ее через пять часов в поле. Об этом поисково-спасательный отряд «Альфа-спас» сообщил на своей страничке в соцсети. «Сегодня в 10:30 нам поступило сообщение от родственников, что из поселка Соты в пять часов утра ушла в неизвестном направлении 73-летняя бабушка, страдающая деменцией. Не дожидаясь выпуска ориентировки, добровольцы отряда выехали на поиск. В 10:45 бабушка была обнаружена в 50 метрах от дороги, в поле около поселка Соты», - сообщается в паблике «ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск» в «ВКонтакте». Участники поисков довезли бабушку на снегоходе до автомобиля, на котором ее увезли в медучреждение. «Альфа-спас» напоминает, что при пропаже близкого человека, необходимо незамедлительно обращаться в полицию и в поисковый отряд.