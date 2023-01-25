25 января 2023

В Магнитогорске бабушка с деменцией пять часов блуждала в поле босая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Место будущего строительства гипермаркета Икеа. Сосновский район. Челябинская область, снег, пустырь, поле, зима
Бабушку нашли босой в 50 метрах от дороги, в поле

В Магнитогорске Челябинской области пожилая женщина с деменцией ушла босая из дома, нашли ее через пять часов в поле. Об этом поисково-спасательный отряд «Альфа-спас» сообщил на своей страничке в соцсети.

«Сегодня в 10:30 нам поступило сообщение от родственников, что из поселка Соты в пять часов утра ушла в неизвестном направлении 73-летняя бабушка, страдающая деменцией. Не дожидаясь выпуска ориентировки, добровольцы отряда выехали на поиск. В 10:45 бабушка была обнаружена в 50 метрах от дороги, в поле около поселка Соты», - сообщается в паблике «ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Участники поисков довезли бабушку на снегоходе до автомобиля, на котором ее увезли в медучреждение. «Альфа-спас» напоминает, что при пропаже близкого человека, необходимо незамедлительно обращаться в полицию и в поисковый отряд.

Вызвавшиеся на поиски добровольцы
Вызвавшиеся добровольцы вели поиски в поле на снегоходах
Фото: паблик "ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск" в "ВКонтакте"
Более четырех часов бабушка провела на холоде босиком
Пять часов бабушка провела на холоде босиком
Фото: паблик "ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск" в "ВКонтакте"

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В Магнитогорске Челябинской области пожилая женщина с деменцией ушла босая из дома, нашли ее через пять часов в поле. Об этом поисково-спасательный отряд «Альфа-спас» сообщил на своей страничке в соцсети. «Сегодня в 10:30 нам поступило сообщение от родственников, что из поселка Соты в пять часов утра ушла в неизвестном направлении 73-летняя бабушка, страдающая деменцией. Не дожидаясь выпуска ориентировки, добровольцы отряда выехали на поиск. В 10:45 бабушка была обнаружена в 50 метрах от дороги, в поле около поселка Соты», - сообщается в паблике «ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск» в «ВКонтакте». Участники поисков довезли бабушку на снегоходе до автомобиля, на котором ее увезли в медучреждение. «Альфа-спас» напоминает, что при пропаже близкого человека, необходимо незамедлительно обращаться в полицию и в поисковый отряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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