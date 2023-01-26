Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Билл Гейтс раскритиковал власти Украины Фото:

Украинское правительство является одним из худших в мире из-за его коррумпированности и зависимости от олигархов. С таким мнением выступил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

«Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины», — сказал Билл Гейтс в интервью на youtube-канале Lowy Institute.

В прошлом году Гейтс также высказывался о военных действиях на Украине. Он отмечал, что Киев истощил запасы международной помощи Запада.

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Украинское правительство является одним из худших в мире из-за его коррумпированности и зависимости от олигархов. С таким мнением выступил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. «Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины», — сказал Билл Гейтс в интервью на youtube-канале Lowy Institute. В прошлом году Гейтс также высказывался о военных действиях на Украине. Он отмечал, что Киев истощил запасы международной помощи Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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