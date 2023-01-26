Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире

Билл Гейтс раскритиковал власти Украины
Украинское правительство является одним из худших в мире из-за его коррумпированности и зависимости от олигархов. С таким мнением выступил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
«Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины», — сказал Билл Гейтс в интервью на
В прошлом году Гейтс также высказывался о военных действиях на Украине. Он отмечал, что Киев истощил запасы международной помощи Запада.
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