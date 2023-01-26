Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире 26 января 2023 в 21:51 Размер текста - 17 + Билл Гейтс раскритиковал власти Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Украинское правительство является одним из худших в мире из-за его коррумпированности и зависимости от олигархов. С таким мнением выступил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. «Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины», — сказал Билл Гейтс в интервью на youtube-канале Lowy Institute. В прошлом году Гейтс также высказывался о военных действиях на Украине. Он отмечал, что Киев истощил запасы международной помощи Запада. Украинское правительство является одним из худших в мире из-за его коррумпированности и зависимости от олигархов. С таким мнением выступил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. «Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины», — сказал Билл Гейтс в интервью на youtube-канале Lowy Institute. В прошлом году Гейтс также высказывался о военных действиях на Украине. Он отмечал, что Киев истощил запасы международной помощи Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям