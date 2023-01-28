Изморозь и гололед ожидаются в Пермском крае в ближайшие дни

29 января 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды возможно увеличение числа аварий на ЛЭП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае 29—30 января ожидаются неблагоприятные метеоусловия, из-за которых в отдельных районах возможно наслоение изморози и гололеда на проводах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «С 29 по 30 января в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш», — говорится в сообщении окружного МЧС. Ведомство рекомендует населению соблюдать осторожность при передвижении пешком, не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега и падение сосулек. Водителям необходимо не превышать скорость на дорогах, стараться не парковать машины рядом с деревьями.

В Пермском крае 29—30 января ожидаются неблагоприятные метеоусловия, из-за которых в отдельных районах возможно наслоение изморози и гололеда на проводах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «С 29 по 30 января в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш», — говорится в сообщении окружного МЧС. Ведомство рекомендует населению соблюдать осторожность при передвижении пешком, не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега и падение сосулек. Водителям необходимо не превышать скорость на дорогах, стараться не парковать машины рядом с деревьями.