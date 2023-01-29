29 января 2023

В Харькове ракета комплекса ПВО попала в жилой дом

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, происшествие, ресторан, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом Харькова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом сообщил глава украинской администрации региона Олег Синегубов.

«Зафиксировано попадание <…> в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В конце декабря прошлого года украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Уточняется, что ракета могла быть сбита белорусскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) или же ее прилет был случайным. Позднее в Днепре из-за взрыва частично обрушился жилой дом, 12 человек погибли. Причиной инцидента стала работа противовоздушной обороны Украины. Сама установка ПВО находилась в жилом квартале, подчеркивал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

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Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом сообщил глава украинской администрации региона Олег Синегубов. «Зафиксировано попадание <…> в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. В конце декабря прошлого года украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Уточняется, что ракета могла быть сбита белорусскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) или же ее прилет был случайным. Позднее в Днепре из-за взрыва частично обрушился жилой дом, 12 человек погибли. Причиной инцидента стала работа противовоздушной обороны Украины. Сама установка ПВО находилась в жилом квартале, подчеркивал постпред РФ в ООН Василий Небензя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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