В Березниках в тайнике нашли наркотики на десятки миллионов рублей

Обвиняемого отправили под арест Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березниках Пермского края полиция задержала туриста из Ленинградкой области. В его телефоне они нашли информацию о тайниках с наркотиками, а на съемной квартире обнаружили более 3,5 кг наркотиков.

«Найдены прозрачные пакеты с кристаллообразным веществом белого цвета, более 11 тысяч свертков с наркотическими средствами героин массой не менее трех килограммов и метадон массой более 600 граммов. На теневом рынке розничная цена изъятых запрещенных веществ составляет не менее 20 миллионов рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе расследования полицейские установили, что молодой человек получал крупные партии наркотиков, которые фасовал на более мелкие и прятал на территории Березников. Суд отправил его под арест.