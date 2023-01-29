29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В Березниках в тайнике нашли наркотики на десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Обвиняемого отправили под арест Фото:

В Березниках Пермского края полиция задержала туриста из Ленинградкой области. В его телефоне они нашли информацию о тайниках с наркотиками, а на съемной квартире обнаружили более 3,5 кг наркотиков.

«Найдены прозрачные пакеты с кристаллообразным веществом белого цвета, более 11 тысяч свертков с наркотическими средствами героин массой не менее трех килограммов и метадон массой более 600 граммов. На теневом рынке розничная цена изъятых запрещенных веществ составляет не менее 20 миллионов рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе расследования полицейские установили, что молодой человек получал крупные партии наркотиков, которые фасовал на более мелкие и прятал на территории Березников. Суд отправил его под арест.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В Березниках Пермского края полиция задержала туриста из Ленинградкой области. В его телефоне они нашли информацию о тайниках с наркотиками, а на съемной квартире обнаружили более 3,5 кг наркотиков. «Найдены прозрачные пакеты с кристаллообразным веществом белого цвета, более 11 тысяч свертков с наркотическими средствами героин массой не менее трех килограммов и метадон массой более 600 граммов. На теневом рынке розничная цена изъятых запрещенных веществ составляет не менее 20 миллионов рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В ходе расследования полицейские установили, что молодой человек получал крупные партии наркотиков, которые фасовал на более мелкие и прятал на территории Березников. Суд отправил его под арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...