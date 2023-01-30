В пермскую команду «Дедморозим» требуется водитель

31 января 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

Пермская команда «Дедморозим» ищет водителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU Служба качества жизни «Дедморозим» ищет водителя с личным транспортом в Перми. Такая информация появилась на сайте фонда. «В команду „Дедморозим“ нужен водитель. Мы ищем человека, который поможет чудесам добраться даже в самые отдаленные уголки Прикамья», — указано в сообщении. На сайте опубликованы требования к соискателям. Водители должны иметь собственный автомобиль с повышенной проходимостью для поездок по региону в любое время года. Преимуществом будет умение работать в команде и готовность давать и принимать обратную связь. Резюме с контактной информацией следует направлять на почту, указанную на официальном сайте пермского фонда. URA.RU уже писало, что осенью прошлого года в Пермском каре расширили перечень организаций, которые могут оказывать на дому медицинскую помощь тяжелобольным детям. В него, помимо прочих компаний, включили агентство медицинских и социальных услуг фонда «Дедморозим».

Служба качества жизни «Дедморозим» ищет водителя с личным транспортом в Перми. Такая информация появилась на сайте фонда. «В команду „Дедморозим“ нужен водитель. Мы ищем человека, который поможет чудесам добраться даже в самые отдаленные уголки Прикамья», — указано в сообщении. На сайте опубликованы требования к соискателям. Водители должны иметь собственный автомобиль с повышенной проходимостью для поездок по региону в любое время года. Преимуществом будет умение работать в команде и готовность давать и принимать обратную связь. Резюме с контактной информацией следует направлять на почту, указанную на официальном сайте пермского фонда. URA.RU уже писало, что осенью прошлого года в Пермском каре расширили перечень организаций, которые могут оказывать на дому медицинскую помощь тяжелобольным детям. В него, помимо прочих компаний, включили агентство медицинских и социальных услуг фонда «Дедморозим».