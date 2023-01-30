30 января 2023

В пермскую команду «Дедморозим» требуется водитель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, волонтеры, лес, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, авто трип, водитель с рацией
Пермская команда «Дедморозим» ищет водителя Фото:

Служба качества жизни «Дедморозим» ищет водителя с личным транспортом в Перми. Такая информация появилась на сайте фонда.

«В команду „Дедморозим“ нужен водитель. Мы ищем человека, который поможет чудесам добраться даже в самые отдаленные уголки Прикамья», — указано в сообщении.

На сайте опубликованы требования к соискателям. Водители должны иметь собственный автомобиль с повышенной проходимостью для поездок по региону в любое время года. Преимуществом будет умение работать в команде и готовность давать и принимать обратную связь. Резюме с контактной информацией следует направлять на почту, указанную на официальном сайте пермского фонда.

URA.RU уже писало, что осенью прошлого года в Пермском каре расширили перечень организаций, которые могут оказывать на дому медицинскую помощь тяжелобольным детям. В него, помимо прочих компаний, включили агентство медицинских и социальных услуг фонда «Дедморозим».

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Служба качества жизни «Дедморозим» ищет водителя с личным транспортом в Перми. Такая информация появилась на сайте фонда. «В команду „Дедморозим“ нужен водитель. Мы ищем человека, который поможет чудесам добраться даже в самые отдаленные уголки Прикамья», — указано в сообщении. На сайте опубликованы требования к соискателям. Водители должны иметь собственный автомобиль с повышенной проходимостью для поездок по региону в любое время года. Преимуществом будет умение работать в команде и готовность давать и принимать обратную связь. Резюме с контактной информацией следует направлять на почту, указанную на официальном сайте пермского фонда. URA.RU уже писало, что осенью прошлого года в Пермском каре расширили перечень организаций, которые могут оказывать на дому медицинскую помощь тяжелобольным детям. В него, помимо прочих компаний, включили агентство медицинских и социальных услуг фонда «Дедморозим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...