26 января 2023

На севере Пермского края станет доступна помощь неизлечимо больным

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Медики будут выезжать к больным на дом Фото:

Минздрав Пермского края расширяет оказание выездной паллиативной помощи в регионе. Предоставлять медицинские услуги неизлечимо больным будут в Соликамске, Чердыни и Красновишерске, следует из проекта приказа министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень. В ведомстве URA.RU пояснили, что это произошло благодаря получению соответствующей лицензии больницей Соликамска.

«Расширилась зона оказания выездной патронажной паллиативной помощи на три городских округа: Соликамский, Красновишерский и Чердынский, так как Соликамская ГБ получила лицензию на оказание этого вида медпомощи», — сообщил собеседник агентства. Пока проект приказа проходит экспертизу и должен быть подписан в феврале.

В минздраве отметили, что добавились новые паллиативные бригады и в Перми. Они будут работать в Ленинском районе. А также левобережной части Дзержинского района города.

Как рассказывало URA.RU, осень 2022 года в Прикамье расширили перечень организаций, которые могут оказывать на дому медпомощь тяжелобольным детям. В него, кроме прочих, включили агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим», которое связано с одноименным благотворительным фондом.

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Минздрав Пермского края расширяет оказание выездной паллиативной помощи в регионе. Предоставлять медицинские услуги неизлечимо больным будут в Соликамске, Чердыни и Красновишерске, следует из проекта приказа министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень. В ведомстве URA.RU пояснили, что это произошло благодаря получению соответствующей лицензии больницей Соликамска. «Расширилась зона оказания выездной патронажной паллиативной помощи на три городских округа: Соликамский, Красновишерский и Чердынский, так как Соликамская ГБ получила лицензию на оказание этого вида медпомощи», — сообщил собеседник агентства. Пока проект приказа проходит экспертизу и должен быть подписан в феврале. В минздраве отметили, что добавились новые паллиативные бригады и в Перми. Они будут работать в Ленинском районе. А также левобережной части Дзержинского района города. Как рассказывало URA.RU, осень 2022 года в Прикамье расширили перечень организаций, которые могут оказывать на дому медпомощь тяжелобольным детям. В него, кроме прочих, включили агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим», которое связано с одноименным благотворительным фондом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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