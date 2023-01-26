На севере Пермского края станет доступна помощь неизлечимо больным

27 января 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Медики будут выезжать к больным на дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минздрав Пермского края расширяет оказание выездной паллиативной помощи в регионе. Предоставлять медицинские услуги неизлечимо больным будут в Соликамске, Чердыни и Красновишерске, следует из проекта приказа министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень. В ведомстве URA.RU пояснили, что это произошло благодаря получению соответствующей лицензии больницей Соликамска. «Расширилась зона оказания выездной патронажной паллиативной помощи на три городских округа: Соликамский, Красновишерский и Чердынский, так как Соликамская ГБ получила лицензию на оказание этого вида медпомощи», — сообщил собеседник агентства. Пока проект приказа проходит экспертизу и должен быть подписан в феврале. В минздраве отметили, что добавились новые паллиативные бригады и в Перми. Они будут работать в Ленинском районе. А также левобережной части Дзержинского района города. Как рассказывало URA.RU, осень 2022 года в Прикамье расширили перечень организаций, которые могут оказывать на дому медпомощь тяжелобольным детям. В него, кроме прочих, включили агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим», которое связано с одноименным благотворительным фондом.

Минздрав Пермского края расширяет оказание выездной паллиативной помощи в регионе. Предоставлять медицинские услуги неизлечимо больным будут в Соликамске, Чердыни и Красновишерске, следует из проекта приказа министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень. В ведомстве URA.RU пояснили, что это произошло благодаря получению соответствующей лицензии больницей Соликамска. «Расширилась зона оказания выездной патронажной паллиативной помощи на три городских округа: Соликамский, Красновишерский и Чердынский, так как Соликамская ГБ получила лицензию на оказание этого вида медпомощи», — сообщил собеседник агентства. Пока проект приказа проходит экспертизу и должен быть подписан в феврале. В минздраве отметили, что добавились новые паллиативные бригады и в Перми. Они будут работать в Ленинском районе. А также левобережной части Дзержинского района города. Как рассказывало URA.RU, осень 2022 года в Прикамье расширили перечень организаций, которые могут оказывать на дому медпомощь тяжелобольным детям. В него, кроме прочих, включили агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим», которое связано с одноименным благотворительным фондом.