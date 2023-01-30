Герой РФ, посадивший в кукурузном поле сломанный самолет с пассажирами, приедет в ЯНАО

31 января 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Встреча с Дамиром Юсуповым состоится 12 февраля в Салехарде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Герой РФ Дамир Юсупов, который в 2019 году спас пассажиров, посадив в кукурузное поле сломанный самолет, приедет в ЯНАО. Ямальцы смогут лично пообщаться с пилотом, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Дамир Юсупов расскажет о становлении в профессии, преодолении чрезвычайной ситуации и о том, как она повлияла на его дальнейшую жизнь, ответит на вопросы аудитории. Встреча состоится 12 февраля в 14:00 в Национальной библиотеке Ямала», — говорится в сообщении. В правительстве добавили, что ямальцы в этот же день смогут поощаться и с народной артисткой страны Дианой Гурцкой. Встреча с госями состоится в состоится в 17:00 в «Окружном Центре национальных культур». Мероприятие приурочено к 100-летию гражданской авиации. Пилот из Екатеринбург Дамир Юсупов с командой спас 233 человека, совершив экстренную посадку в Подмосковье. Это произошло из-за того, что в оба двигателя самолета попали птицы. Происшествие случилось 15 августа 2019 года.



Герой РФ Дамир Юсупов, который в 2019 году спас пассажиров, посадив в кукурузное поле сломанный самолет, приедет в ЯНАО. Ямальцы смогут лично пообщаться с пилотом, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Дамир Юсупов расскажет о становлении в профессии, преодолении чрезвычайной ситуации и о том, как она повлияла на его дальнейшую жизнь, ответит на вопросы аудитории. Встреча состоится 12 февраля в 14:00 в Национальной библиотеке Ямала», — говорится в сообщении. В правительстве добавили, что ямальцы в этот же день смогут поощаться и с народной артисткой страны Дианой Гурцкой. Встреча с госями состоится в состоится в 17:00 в «Окружном Центре национальных культур». Мероприятие приурочено к 100-летию гражданской авиации. Пилот из Екатеринбург Дамир Юсупов с командой спас 233 человека, совершив экстренную посадку в Подмосковье. Это произошло из-за того, что в оба двигателя самолета попали птицы. Происшествие случилось 15 августа 2019 года.