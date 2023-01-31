В Екатеринбурге водитель сбил ребенка и скрылся

Силовики ищут сбежавшего водителя
На улице Суходольской, 33 в Екатеринбурге водитель за рулем Lada сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
«В результате ДТП 11-летний мальчик с ушибом локтя доставлен в детское лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП», – говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что авария произошла, когда водитель объезжал другую аварию и двигался задним ходом. Силовики ищут сбежавшего и обращаются к очевидцам с просьбой помочь в его поисках. Екатеринбуржцев, знающих, где находится водитель, просят обращаться по телефону 8(908)632-43-67.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».