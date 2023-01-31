В Екатеринбурге водитель сбил ребенка и скрылся

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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Силовики ищут сбежавшего водителя Фото:

На улице Суходольской, 33 в Екатеринбурге водитель за рулем Lada сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«В результате ДТП 11-летний мальчик с ушибом локтя доставлен в детское лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП», – говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что авария произошла, когда водитель объезжал другую аварию и двигался задним ходом. Силовики ищут сбежавшего и обращаются к очевидцам с просьбой помочь в его поисках. Екатеринбуржцев, знающих, где находится водитель, просят обращаться по телефону 8(908)632-43-67.

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На улице Суходольской, 33 в Екатеринбурге водитель за рулем Lada сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП 11-летний мальчик с ушибом локтя доставлен в детское лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что авария произошла, когда водитель объезжал другую аварию и двигался задним ходом. Силовики ищут сбежавшего и обращаются к очевидцам с просьбой помочь в его поисках. Екатеринбуржцев, знающих, где находится водитель, просят обращаться по телефону 8(908)632-43-67.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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