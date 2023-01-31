В Екатеринбурге водитель сбил ребенка и скрылся

31 января 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Силовики ищут сбежавшего водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Суходольской, 33 в Екатеринбурге водитель за рулем Lada сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП 11-летний мальчик с ушибом локтя доставлен в детское лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что авария произошла, когда водитель объезжал другую аварию и двигался задним ходом. Силовики ищут сбежавшего и обращаются к очевидцам с просьбой помочь в его поисках. Екатеринбуржцев, знающих, где находится водитель, просят обращаться по телефону 8(908)632-43-67.

На улице Суходольской, 33 в Екатеринбурге водитель за рулем Lada сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП 11-летний мальчик с ушибом локтя доставлен в детское лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что авария произошла, когда водитель объезжал другую аварию и двигался задним ходом. Силовики ищут сбежавшего и обращаются к очевидцам с просьбой помочь в его поисках. Екатеринбуржцев, знающих, где находится водитель, просят обращаться по телефону 8(908)632-43-67.