02 февраля 2023

Российский олигарх стал владельцем статусного пермского завода

Совладелец холдинга «Фармстандарт» Харитонин купил пермский завод «Кама» за 36 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, город зимой, набережная реки кама, река кама зимой
Пермское предприятие специализируется на изготовлении бумаги и картона Фото:

Российский миллиардер Виктор Харитонин купил пермский завод «Кама» за 36 млрд рублей. Эта информация появилась в СМИ.

«Виктор Харитонин завершил сделку по приобретению ООО „Кама“. Итоговая сумма — 36 млрд рублей», — пишет «Коммерсант». Источники издания, близкие к производству, подчеркивают, из указанной суммы 15 млрд были потрачены на стоимость активов компании, и еще 21 млрд рублей — на компенсацию долгов перед банком «Открытие».

В апреля прошлого года ООО «Кама» включили в перечень системообразующих предприятий РФ. Это единственная в стране компания, которая специализируется на производстве мелованного картона и мелованной бумаги.

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Российский миллиардер Виктор Харитонин купил пермский завод «Кама» за 36 млрд рублей. Эта информация появилась в СМИ. «Виктор Харитонин завершил сделку по приобретению ООО „Кама“. Итоговая сумма — 36 млрд рублей», — пишет «Коммерсант». Источники издания, близкие к производству, подчеркивают, из указанной суммы 15 млрд были потрачены на стоимость активов компании, и еще 21 млрд рублей — на компенсацию долгов перед банком «Открытие». В апреля прошлого года ООО «Кама» включили в перечень системообразующих предприятий РФ. Это единственная в стране компания, которая специализируется на производстве мелованного картона и мелованной бумаги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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