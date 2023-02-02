Российский олигарх стал владельцем статусного пермского завода

Совладелец холдинга «Фармстандарт» Харитонин купил пермский завод «Кама» за 36 млрд рублей

Пермское предприятие специализируется на изготовлении бумаги и картона Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российский миллиардер Виктор Харитонин купил пермский завод «Кама» за 36 млрд рублей. Эта информация появилась в СМИ.

«Виктор Харитонин завершил сделку по приобретению ООО „Кама“. Итоговая сумма — 36 млрд рублей», — пишет «Коммерсант». Источники издания, близкие к производству, подчеркивают, из указанной суммы 15 млрд были потрачены на стоимость активов компании, и еще 21 млрд рублей — на компенсацию долгов перед банком «Открытие».

В апреля прошлого года ООО «Кама» включили в перечень системообразующих предприятий РФ. Это единственная в стране компания, которая специализируется на производстве мелованного картона и мелованной бумаги.