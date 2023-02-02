Пермский филиал «Газпрома» после суда снизил цену на свою землю

03 февраля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

«Газпрому» удалось снизить цену своего участка в 1,5 раза, чтобы платить меньше налогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Газпром газораспределение Пермь» добился через суд снижение цены на свой участок земли, чтобы платить меньше налогов. Корпорации удалось сбить цену участка в 1,5 раза, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Заявленные требования истец обосновывает тем, что кадастровая стоимость не соответствует рыночной стоимости, что влечет увеличение налоговых обязательств по уплате налога. Суд решил: установить кадастровую стоимость земельного участка равной его рыночной стоимости по состоянию на 12 января 2022 года в размере 30199000 рублей», — говорится на сайте. Ранее участок, принадлежащий «Газпрому» оценивался в 45 млн рублей. Истец просил в суде снизить его цену до 19 млн рублей, однако судья посчитал эту стоимость ниже рыночной. Ответчик в лице представителя центра кадастровой оценки Пермского края просил в требованиях корпорации отказать. Истец в качестве доказательств предоставил ряд ошибок, совершенных экспертом при оценке. Суд принял доводы во внимание и снизил цену.

«Газпром газораспределение Пермь» добился через суд снижение цены на свой участок земли, чтобы платить меньше налогов. Корпорации удалось сбить цену участка в 1,5 раза, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Заявленные требования истец обосновывает тем, что кадастровая стоимость не соответствует рыночной стоимости, что влечет увеличение налоговых обязательств по уплате налога. Суд решил: установить кадастровую стоимость земельного участка равной его рыночной стоимости по состоянию на 12 января 2022 года в размере 30199000 рублей», — говорится на сайте. Ранее участок, принадлежащий «Газпрому» оценивался в 45 млн рублей. Истец просил в суде снизить его цену до 19 млн рублей, однако судья посчитал эту стоимость ниже рыночной. Ответчик в лице представителя центра кадастровой оценки Пермского края просил в требованиях корпорации отказать. Истец в качестве доказательств предоставил ряд ошибок, совершенных экспертом при оценке. Суд принял доводы во внимание и снизил цену.