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20 января 2023

В Перми зафиксировали наибольший рост строительства торговых центров

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, imall, торговый центр ай мол
Рост обеспеченности ТЦ в Перми вырос на 49% Фото:

По итогам 2022 года Пермь показала самый заметный рост обеспеченности торговыми площадями. За год показатель вырос на 49%, сообщается в исследовании NF Group.

«Обеспеченность торговыми центрами в 15 городах-миллионниках России составила 507 квадратных метров на одну тысячу жителей. Самый высокий рост показал город Пермь, чей показатель вырос на 49%», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные исследования.

Ранее URA.RU писало, что пермякам предложили покупать коммерческие помещения вместо квартир. Авторы объявления призывают рассмотреть аренду помещения в ТЦ вместо поиска квартиры для сдачи в аренду.

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По итогам 2022 года Пермь показала самый заметный рост обеспеченности торговыми площадями. За год показатель вырос на 49%, сообщается в исследовании NF Group. «Обеспеченность торговыми центрами в 15 городах-миллионниках России составила 507 квадратных метров на одну тысячу жителей. Самый высокий рост показал город Пермь, чей показатель вырос на 49%», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные исследования. Ранее URA.RU писало, что пермякам предложили покупать коммерческие помещения вместо квартир. Авторы объявления призывают рассмотреть аренду помещения в ТЦ вместо поиска квартиры для сдачи в аренду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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