В Перми зафиксировали наибольший рост строительства торговых центров

Рост обеспеченности ТЦ в Перми вырос на 49%
По итогам 2022 года Пермь показала самый заметный рост обеспеченности торговыми площадями. За год показатель вырос на 49%, сообщается в исследовании NF Group.
«Обеспеченность торговыми центрами в 15 городах-миллионниках России составила 507 квадратных метров на одну тысячу жителей. Самый высокий рост показал город Пермь, чей показатель вырос на 49%», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные исследования.
Ранее URA.RU писало, что пермякам предложили покупать коммерческие помещения вместо квартир. Авторы объявления призывают рассмотреть аренду помещения в ТЦ вместо поиска квартиры для сдачи в аренду.
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