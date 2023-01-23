Мэрия Екатеринбурга заморозила проекты застройщика-олигарха, припомнив долги

По словам источника, вице-мэр Галямов (слева) пытается подвести Валерия Ананьева под общие правила игры в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт между администрацией Екатеринбурга и крупнейшим городским застройщиком — «Атомстройкомплексом» — возобновился. По данным URA.RU, на заседании комиссии по правилам землепользования и застройки 20 января были отклонены сразу два запроса компании. Источники в городской власти утверждают: поводом якобы стало неисполнение давних обещаний владельцем «Атома», миллиардером Валерием Ананьевым.

Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении агентства, «Атомстройкомплекс» просил перезонировать два участка. Первый — в границах улиц Вилонова — Раевского — Блюхера — Данилы Зверева. Второй — в границах улиц Химмашевской — Славянской — Дагестанской (берег Нижне-Исетского водохранилища). «По обоим вопросам принято решение отказать», — сообщил корреспонденту один из участников комиссии.

Подобное уже было — осенью 2022-го. Тогда на фоне проваленного дорожного ремонта у дома Севастьянова мэрия припомнила Ананьеву и его топ-менеджеру Олегу Минкину неисполнение обещания по урегулированию конфликта с жильцами ветхого дома на ул. Вилонова 86/1. «Вскоре после этого „Атом“ вопрос закрыл, со всеми собственниками договорился. В декабре, перед Новым годом, Ананьев приходил в мэрию, все было хорошо — ему даже что-то пообещали», — поделился инсайдер.

Но впоследствии чиновники якобы наткнулись на некие старые гарантийные письма, в которых «Атомстройкомплекс» обязуется за свой счет спроектировать школы и детсады возле своих ЖК или безвозмездно передать земельные участки под соцобъекты. «Некоторые письма были подписаны еще при [сити-менеджере в 2010—2018 годах Александре] Якобе. Ничего из обещанного нет», — рассказал другой источник в муниципальной власти.

Третий собеседник уточнил, что, «воспитывая» «Атомстройкомплекс», мэрия показывает девелоперам, что давнее правило ведения бизнеса едино для всех: каждый, кто хочет строить в Екатеринбурге, должен помогать властям со школами и детсадами. «Та же история с ПИКом (это московский застройщик, о его непростых отношениях с руководством города агентство уже рассказывало — прим. URA.RU). Остальные в целом следуют неформальному соглашению», — объяснил источник.

Один из собеседников допустил, что неисполнение гарантий по соцобъектам — лишь повод для администрации. «Истинная причина заморозки проектов „Атома“, возможно, куда сложнее», — сказал он. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» URA.RU заявили, что «не комментируют слухи». Профильный вице-мэр Рустам Галямов попросил обратиться за комментарием позднее, ссылаясь на занятость.