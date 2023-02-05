В Челябинске откроется новый ресторан паназиатской кухни

06 февраля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Рамены станут главным блюдом заведения Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске откроется ресторан, где центром меню станут азиатские супы. Об открытии Mr.&Mrs. Boo 1 марта сообщил ресторанный блогер Азат Сапармамедов. «Артем с супругой Альбиной открывают семейное кафе Mr.&Mrs. Boo. Артем отвечает за кухню и сытый желудок гостей, а Альбина за зал и душевный сервис. О чем же заведение? Рамен, гедза и том ям… три основных составляющих меню. Открытие ожидаем 1 марта», — написал Азат в своем паблике «RestoNews l Ресторанные новости» в соцсети «ВКонтакте». В заведении можно будет попробовать разнообразные гедза, пельмени на азиатский манер. Притом разновидностей рамена, главного блюда ресторана, будет не менее шести позиций. На официальной странице Mr.&Mrs. Boo в соцсети «ВКонтакте» указано, что заведение расположится на улице Молодогвардейцев, 64 б. Ранее в центре Челябинска открылась новая кафе-пекарня. Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее.

В Челябинске откроется ресторан, где центром меню станут азиатские супы. Об открытии Mr.&Mrs. Boo 1 марта сообщил ресторанный блогер Азат Сапармамедов. «Артем с супругой Альбиной открывают семейное кафе Mr.&Mrs. Boo. Артем отвечает за кухню и сытый желудок гостей, а Альбина за зал и душевный сервис. О чем же заведение? Рамен, гедза и том ям… три основных составляющих меню. Открытие ожидаем 1 марта», — написал Азат в своем паблике «RestoNews l Ресторанные новости» в соцсети «ВКонтакте». В заведении можно будет попробовать разнообразные гедза, пельмени на азиатский манер. Притом разновидностей рамена, главного блюда ресторана, будет не менее шести позиций. На официальной странице Mr.&Mrs. Boo в соцсети «ВКонтакте» указано, что заведение расположится на улице Молодогвардейцев, 64 б. Ранее в центре Челябинска открылась новая кафе-пекарня. Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее.