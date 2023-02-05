05 февраля 2023
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03 февраля 2023

В Челябинске откроется новый ресторан паназиатской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-корт «Гастроном» площадка для фуд-стартапов в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, азиатский суп, рамен, еда
Рамены станут главным блюдом заведения Фото:

В Челябинске откроется ресторан, где центром меню станут азиатские супы. Об открытии Mr.&Mrs. Boo 1 марта сообщил ресторанный блогер Азат Сапармамедов.

«Артем с супругой Альбиной открывают семейное кафе Mr.&Mrs. Boo. Артем отвечает за кухню и сытый желудок гостей, а Альбина за зал и душевный сервис. О чем же заведение? Рамен, гедза и том ям… три основных составляющих меню. Открытие ожидаем 1 марта», — написал Азат в своем паблике «RestoNews l Ресторанные новости» в соцсети «ВКонтакте».

В заведении можно будет попробовать разнообразные гедза, пельмени на азиатский манер. Притом разновидностей рамена, главного блюда ресторана, будет не менее шести позиций. На официальной странице Mr.&Mrs. Boo в соцсети «ВКонтакте» указано, что заведение расположится на улице Молодогвардейцев, 64 б.

Ранее в центре Челябинска открылась новая кафе-пекарня. Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее.

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В Челябинске откроется ресторан, где центром меню станут азиатские супы. Об открытии Mr.&Mrs. Boo 1 марта сообщил ресторанный блогер Азат Сапармамедов. «Артем с супругой Альбиной открывают семейное кафе Mr.&Mrs. Boo. Артем отвечает за кухню и сытый желудок гостей, а Альбина за зал и душевный сервис. О чем же заведение? Рамен, гедза и том ям… три основных составляющих меню. Открытие ожидаем 1 марта», — написал Азат в своем паблике «RestoNews l Ресторанные новости» в соцсети «ВКонтакте». В заведении можно будет попробовать разнообразные гедза, пельмени на азиатский манер. Притом разновидностей рамена, главного блюда ресторана, будет не менее шести позиций. На официальной странице Mr.&Mrs. Boo в соцсети «ВКонтакте» указано, что заведение расположится на улице Молодогвардейцев, 64 б. Ранее в центре Челябинска открылась новая кафе-пекарня. Помимо выпечки и десертов в заведении подают салаты, супы и горячее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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