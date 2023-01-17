17 января 2023

Челябинка пожаловалась на отсутствие льготных лекарств для диабетиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительнице Верхнеуральска не выдают лекарства для диабетиков с лета 2022 года Фото:

Центральная районная больница (ЦРБ) в Верхнеуральске (Челябинская область) отказалась предоставлять лекарственные препараты больным сахарным диабетом. Об этом URA.RU сообщила жительница города.

«Льготные лекарства положены больным сахарным диабетом 1 и 2 типа. Эндокринолог назначила „Диабетон“, „Метформин“ и „Випидия“. С августа 2022 года препараты не выдают, ссылаясь, что закончились запасы. Тест-полоски для измерения сахара в крови не выдавали ни разу, но по приказу об обеспечении на год положено 180 штук», — уточнила URA.RU Екатерина Р.

По заявлению женщины в декабре в больнице заявили, что лекарств не будет. Более того объяснили, что тест-полоски для глюкометра выдавать не положено.

В ЦРБ Верхнеуральска URA.RU на звонок не ответили. URA.RU отправило запрос в минздрав региона. На момент публикации комментария не последовало.

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Центральная районная больница (ЦРБ) в Верхнеуральске (Челябинская область) отказалась предоставлять лекарственные препараты больным сахарным диабетом. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Льготные лекарства положены больным сахарным диабетом 1 и 2 типа. Эндокринолог назначила „Диабетон“, „Метформин“ и „Випидия“. С августа 2022 года препараты не выдают, ссылаясь, что закончились запасы. Тест-полоски для измерения сахара в крови не выдавали ни разу, но по приказу об обеспечении на год положено 180 штук», — уточнила URA.RU Екатерина Р. По заявлению женщины в декабре в больнице заявили, что лекарств не будет. Более того объяснили, что тест-полоски для глюкометра выдавать не положено. В ЦРБ Верхнеуральска URA.RU на звонок не ответили. URA.RU отправило запрос в минздрав региона. На момент публикации комментария не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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