Челябинка пожаловалась на отсутствие льготных лекарств для диабетиков

18 января 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Жительнице Верхнеуральска не выдают лекарства для диабетиков с лета 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центральная районная больница (ЦРБ) в Верхнеуральске (Челябинская область) отказалась предоставлять лекарственные препараты больным сахарным диабетом. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Льготные лекарства положены больным сахарным диабетом 1 и 2 типа. Эндокринолог назначила „Диабетон“, „Метформин“ и „Випидия“. С августа 2022 года препараты не выдают, ссылаясь, что закончились запасы. Тест-полоски для измерения сахара в крови не выдавали ни разу, но по приказу об обеспечении на год положено 180 штук», — уточнила URA.RU Екатерина Р. По заявлению женщины в декабре в больнице заявили, что лекарств не будет. Более того объяснили, что тест-полоски для глюкометра выдавать не положено. В ЦРБ Верхнеуральска URA.RU на звонок не ответили. URA.RU отправило запрос в минздрав региона. На момент публикации комментария не последовало.

Центральная районная больница (ЦРБ) в Верхнеуральске (Челябинская область) отказалась предоставлять лекарственные препараты больным сахарным диабетом. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Льготные лекарства положены больным сахарным диабетом 1 и 2 типа. Эндокринолог назначила „Диабетон“, „Метформин“ и „Випидия“. С августа 2022 года препараты не выдают, ссылаясь, что закончились запасы. Тест-полоски для измерения сахара в крови не выдавали ни разу, но по приказу об обеспечении на год положено 180 штук», — уточнила URA.RU Екатерина Р. По заявлению женщины в декабре в больнице заявили, что лекарств не будет. Более того объяснили, что тест-полоски для глюкометра выдавать не положено. В ЦРБ Верхнеуральска URA.RU на звонок не ответили. URA.RU отправило запрос в минздрав региона. На момент публикации комментария не последовало.