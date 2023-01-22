УрФУ возглавил спецрейтинг лучших вузов России

23 января 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Самым крупным по количеству принятых студентов стал УрФУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уральский федеральный университет (УрФУ) возглавил топ-5 вузов с наибольшим количеством поступивших студентов. Соответствующий рейтинг составила Высшая школа экономики. Речь идет о приемной кампании за 2022 год. «Самыми крупными по количеству принятых студентов стал УрФУ. За 2022 год было зачислено 7978 студентов. Среди них были как бюджетники, так и платники. Средний балл ЕГЭ — 71,8», — сказано в сообщении telegram-канала «Научно-образовательная политика». Таким образом выгляди пятерка лидеров: 1.УрФУ — 7978 зачисленных на бюджет и платное, средний балл ЕГЭ — 71,8; 2.МИРЭА — 6755 зачисленных, средний балл — 71,7; 3.НИУ ВШЭ (Москва) — 6741 зачисленных, средний балл — 88,1; 4.МГУ им. Ломоносова — 6058 зачисленных, средний балл — 85,1; 5.РАНХиГС — 5846 зачисленных, средний балл — 74,6. Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ и УрГЭУ попали в рейтинг отечественных экономических вузов. Выпускники этих университетов получают самые высокие зарплаты.

Уральский федеральный университет (УрФУ) возглавил топ-5 вузов с наибольшим количеством поступивших студентов. Соответствующий рейтинг составила Высшая школа экономики. Речь идет о приемной кампании за 2022 год. «Самыми крупными по количеству принятых студентов стал УрФУ. За 2022 год было зачислено 7978 студентов. Среди них были как бюджетники, так и платники. Средний балл ЕГЭ — 71,8», — сказано в сообщении telegram-канала «Научно-образовательная политика». Таким образом выгляди пятерка лидеров: 1.УрФУ — 7978 зачисленных на бюджет и платное, средний балл ЕГЭ — 71,8; 2.МИРЭА — 6755 зачисленных, средний балл — 71,7; 3.НИУ ВШЭ (Москва) — 6741 зачисленных, средний балл — 88,1; 4.МГУ им. Ломоносова — 6058 зачисленных, средний балл — 85,1; 5.РАНХиГС — 5846 зачисленных, средний балл — 74,6. Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ и УрГЭУ попали в рейтинг отечественных экономических вузов. Выпускники этих университетов получают самые высокие зарплаты.