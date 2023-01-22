22 января 2023
21 января 2023

УрФУ возглавил спецрейтинг лучших вузов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский федеральный университет. Екатеринбург, зима, памятник кирову, урфу, вид на урфу, здание урфу
Самым крупным по количеству принятых студентов стал УрФУ Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) возглавил топ-5 вузов с наибольшим количеством поступивших студентов. Соответствующий рейтинг составила Высшая школа экономики. Речь идет о приемной кампании за 2022 год.

«Самыми крупными по количеству принятых студентов стал УрФУ. За 2022 год было зачислено 7978 студентов. Среди них были как бюджетники, так и платники. Средний балл ЕГЭ — 71,8», — сказано в сообщении telegram-канала «Научно-образовательная политика».

Таким образом выгляди пятерка лидеров:

1.УрФУ — 7978 зачисленных на бюджет и платное, средний балл ЕГЭ — 71,8;

2.МИРЭА — 6755 зачисленных, средний балл — 71,7;

3.НИУ ВШЭ (Москва) — 6741 зачисленных, средний балл — 88,1;

4.МГУ им. Ломоносова — 6058 зачисленных, средний балл — 85,1;

5.РАНХиГС — 5846 зачисленных, средний балл — 74,6.

Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ и УрГЭУ попали в рейтинг отечественных экономических вузов. Выпускники этих университетов получают самые высокие зарплаты.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) возглавил топ-5 вузов с наибольшим количеством поступивших студентов. Соответствующий рейтинг составила Высшая школа экономики. Речь идет о приемной кампании за 2022 год. «Самыми крупными по количеству принятых студентов стал УрФУ. За 2022 год было зачислено 7978 студентов. Среди них были как бюджетники, так и платники. Средний балл ЕГЭ — 71,8», — сказано в сообщении telegram-канала «Научно-образовательная политика». Таким образом выгляди пятерка лидеров: 1.УрФУ — 7978 зачисленных на бюджет и платное, средний балл ЕГЭ — 71,8; 2.МИРЭА — 6755 зачисленных, средний балл — 71,7; 3.НИУ ВШЭ (Москва) — 6741 зачисленных, средний балл — 88,1; 4.МГУ им. Ломоносова — 6058 зачисленных, средний балл — 85,1; 5.РАНХиГС — 5846 зачисленных, средний балл — 74,6. Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ и УрГЭУ попали в рейтинг отечественных экономических вузов. Выпускники этих университетов получают самые высокие зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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