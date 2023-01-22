УрФУ возглавил спецрейтинг лучших вузов России

Уральский федеральный университет (УрФУ) возглавил топ-5 вузов с наибольшим количеством поступивших студентов. Соответствующий рейтинг составила Высшая школа экономики. Речь идет о приемной кампании за 2022 год.
«Самыми крупными по количеству принятых студентов стал УрФУ. За 2022 год было зачислено 7978 студентов. Среди них были как бюджетники, так и платники. Средний балл ЕГЭ — 71,8», — сказано в сообщении telegram-канала «Научно-образовательная политика».
Таким образом выгляди пятерка лидеров:
1.УрФУ — 7978 зачисленных на бюджет и платное, средний балл ЕГЭ — 71,8;
2.МИРЭА — 6755 зачисленных, средний балл — 71,7;
3.НИУ ВШЭ (Москва) — 6741 зачисленных, средний балл — 88,1;
4.МГУ им. Ломоносова — 6058 зачисленных, средний балл — 85,1;
5.РАНХиГС — 5846 зачисленных, средний балл — 74,6.
Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ и УрГЭУ попали в рейтинг отечественных экономических вузов. Выпускники этих университетов получают самые высокие зарплаты.
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