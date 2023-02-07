FT: Европа не успевает производить боеприпасы для Украины

07 февраля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Нехватка сырья и мощностей не позволяют Европе сохранят нужный темп производства снарядов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за нехватки сырья и производственных мощностей, а также сохраняющихся проблем в цепочке поставок, европейские страны сталкиваются с трудностями сохранения необходимого темпа производства боеприпасов для Украины. Об этом рассказал исполнительный директор норвежской компании Nammo, производящей боеприпасы, Мортен Брандтзег. «Давление на производителей не уменьшилось из-за сохраняющихся узких мест в цепочке поставок после пандемии коронавируса, нехватки производственных мощностей и нехватки критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что сдерживает усилия по увеличению производства», — передает слова Брандтзега Financial Times . Он добавил, что расход украинской армии составляет 5-6 тысяч боеприпасов в день, что существенно превышает ежегодный объем производства снарядов небольшого европейского государства до начала спецоперации. Также увеличилось и время доставки оружия, заключил Брандтзег. Ранее военный корреспондент Onet Марцин Вырвал заявил, что западные страны могут столкнуться с нехваткой оружия через полгода, которая скажется на военной помощи Украине. Британский генерал Ричард Бэрронс выразил мнение, что запасы боеприпасов Великобритании иссякнут за один день в случае прямого конфликта с Россией, передает RT. Евросоюз уже сейчас подтвердил исчерпание собственных запасов советского вооружения, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за нехватки сырья и производственных мощностей, а также сохраняющихся проблем в цепочке поставок, европейские страны сталкиваются с трудностями сохранения необходимого темпа производства боеприпасов для Украины. Об этом рассказал исполнительный директор норвежской компании Nammo, производящей боеприпасы, Мортен Брандтзег. «Давление на производителей не уменьшилось из-за сохраняющихся узких мест в цепочке поставок после пандемии коронавируса, нехватки производственных мощностей и нехватки критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что сдерживает усилия по увеличению производства», — передает слова Брандтзега Financial Times. Он добавил, что расход украинской армии составляет 5-6 тысяч боеприпасов в день, что существенно превышает ежегодный объем производства снарядов небольшого европейского государства до начала спецоперации. Также увеличилось и время доставки оружия, заключил Брандтзег. Ранее военный корреспондент Onet Марцин Вырвал заявил, что западные страны могут столкнуться с нехваткой оружия через полгода, которая скажется на военной помощи Украине. Британский генерал Ричард Бэрронс выразил мнение, что запасы боеприпасов Великобритании иссякнут за один день в случае прямого конфликта с Россией, передает RT. Евросоюз уже сейчас подтвердил исчерпание собственных запасов советского вооружения, пишет «Национальная служба новостей».