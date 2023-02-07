FT: Европа не успевает производить боеприпасы для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, военные, нато, шевроле, наемник, stock, слава, украине
Нехватка сырья и мощностей не позволяют Европе сохранят нужный темп производства снарядов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за нехватки сырья и производственных мощностей, а также сохраняющихся проблем в цепочке поставок, европейские страны сталкиваются с трудностями сохранения необходимого темпа производства боеприпасов для Украины. Об этом рассказал исполнительный директор норвежской компании Nammo, производящей боеприпасы, Мортен Брандтзег.

«Давление на производителей не уменьшилось из-за сохраняющихся узких мест в цепочке поставок после пандемии коронавируса, нехватки производственных мощностей и нехватки критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что сдерживает усилия по увеличению производства», — передает слова Брандтзега Financial Times. Он добавил, что расход украинской армии составляет 5-6 тысяч боеприпасов в день, что существенно превышает ежегодный объем производства снарядов небольшого европейского государства до начала спецоперации. Также увеличилось и время доставки оружия, заключил Брандтзег.

Ранее военный корреспондент Onet Марцин Вырвал заявил, что западные страны могут столкнуться с нехваткой оружия через полгода, которая скажется на военной помощи Украине. Британский генерал Ричард Бэрронс выразил мнение, что запасы боеприпасов Великобритании иссякнут за один день в случае прямого конфликта с Россией, передает RT. Евросоюз уже сейчас подтвердил исчерпание собственных запасов советского вооружения, пишет «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за нехватки сырья и производственных мощностей, а также сохраняющихся проблем в цепочке поставок, европейские страны сталкиваются с трудностями сохранения необходимого темпа производства боеприпасов для Украины. Об этом рассказал исполнительный директор норвежской компании Nammo, производящей боеприпасы, Мортен Брандтзег. «Давление на производителей не уменьшилось из-за сохраняющихся узких мест в цепочке поставок после пандемии коронавируса, нехватки производственных мощностей и нехватки критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что сдерживает усилия по увеличению производства», — передает слова Брандтзега Financial Times. Он добавил, что расход украинской армии составляет 5-6 тысяч боеприпасов в день, что существенно превышает ежегодный объем производства снарядов небольшого европейского государства до начала спецоперации. Также увеличилось и время доставки оружия, заключил Брандтзег. Ранее военный корреспондент Onet Марцин Вырвал заявил, что западные страны могут столкнуться с нехваткой оружия через полгода, которая скажется на военной помощи Украине. Британский генерал Ричард Бэрронс выразил мнение, что запасы боеприпасов Великобритании иссякнут за один день в случае прямого конфликта с Россией, передает RT. Евросоюз уже сейчас подтвердил исчерпание собственных запасов советского вооружения, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...