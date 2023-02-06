06 февраля 2023

В Пермском крае синоптики прогнозируют морозы до -30

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Мороз в городе. Пермь, иней, комсомольский проспект, компроспект, зима в городе
Мороз посеребрит пермские пейзажи Фото:

В Пермском крае минувшей ночью усилились морозы, а синоптики обещают дальнейшее похолодание. Об этом сообщают в ГИС Центре Пермского университета.

«Ближайшей ночью холоднее будет в южной части края. В Перми минимальная температура впервые с 11 января вероятно опустится ниже отметки -20 градусов, на метеостанциях Осы и Чернушки может приблизиться к -30», — говорится в telegram-канале центра.

В ночь на 7 февраля температурный минимум отмечен в Чермозе (- 27,9 градуса) и Березниках (-25,5 градуса). В Перми температура воздуха не опустилась ниже 18,6 градуса. По данным синоптиков, морозы не продлятся долго. К вечеру 8 февраля в Прикамье потеплеет до -8…-13, на севере и в центральных районах ожидается снегопад.

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В Пермском крае минувшей ночью усилились морозы, а синоптики обещают дальнейшее похолодание. Об этом сообщают в ГИС Центре Пермского университета. «Ближайшей ночью холоднее будет в южной части края. В Перми минимальная температура впервые с 11 января вероятно опустится ниже отметки -20 градусов, на метеостанциях Осы и Чернушки может приблизиться к -30», — говорится в telegram-канале центра. В ночь на 7 февраля температурный минимум отмечен в Чермозе (- 27,9 градуса) и Березниках (-25,5 градуса). В Перми температура воздуха не опустилась ниже 18,6 градуса. По данным синоптиков, морозы не продлятся долго. К вечеру 8 февраля в Прикамье потеплеет до -8…-13, на севере и в центральных районах ожидается снегопад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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