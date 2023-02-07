Пермские власти продают месторождение стройматериалов по цене квартиры

Запасы месторождения были разведаны в 1989 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березовском муниципальном округе Пермского края выставлено на продажу месторождение полезных ископаемых для производства стройматериалов. Соответствующий аукцион объявило краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Начальная стоимость актива — около 4,5 млн рублей. Для сравнения — столько же, по данным сайта недвижимости «Циан», стоит однокомнатная квартира в центре Перми.

«Наименование лота — Дубовское месторождение доломитов для производства строительного щебня. Целевое назначение — для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи и связанных с ней перерабатывающих производств», — указано в конкурсной документации, опубликованной на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В техзадании также уточняется, что запасы месторождения были разведаны в 1989 году и составляют около 450 тысяч кубометров полезных ископаемых. В 2000 году лицензия на разработку недр была выдана ЗАО «Строительное управление № 911». В 2008 году ее действие было прекращено в связи с ликвидацией предприятия. Право на разработку получило ООО «Пермстройиндустрия», которое, в свою очередь, прекратило существование в 2022 году. Заявки от новых претендентов на получение лицензии будут приниматься через аукцион до 10 марта 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае будут добывать вулканический камень для изготовления надгробий. Право на разработку месторождения минерала габбро-диабаз получила компания «Евродорстрой».