18 января 2023

«Магнит» завезет продукты в опустевшие магазины на север ХМАО после публикации на URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, продукты, молочная продукция, супермаркет магнит, тележка с продуктами, еда, продуктовый магазин, полки магазина
Проблемы с поставками в магазины в Игриме начались с закрытием навигации на реке Фото:

Компания «Магнит» готовит к отправке партию продуктов в отдаленный поселок Игрим в Березовском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети. Ранее местные жители жаловались агентству, что в торговых точках опустели полки с необходимыми продуктами: мясом, молочными товарами, яйцами, овощами и фруктами.

«Продукция будет отгружена для поставки в магазины „Магнит“ в Игриме, в течение пары дней товары появятся в торговых точках. Это молочные продукты, мясо, яйца, овощи, фрукты и другие. В связи с отсутствием круглогодичной автомобильной дороги к поселку компания начинает доставку продукции в населенный пункт после установления устойчивой ледовой переправы и подтверждения безопасности маршрута — это середина января», — сообщили URA.RU в компании.

Проблемы с поставками в магазины «Магнит» в Игриме начались с закрытием навигации на реке. По словам жителей поселка, нужные товары привозят местные предприниматели, но по более высокой цене, причем продукты быстро разбирают. «До этого времени в осенний период розничная сеть традиционно формировала запасы продукции в магазинах поселка, исходя из аналитики потребления товаров», — уточнили агентству в пресс-службе «Магнита».

Ранее URA.RU рассказывало, что к проблеме поставок продуктов подключалась мэрия Березовского района. Власти также направляли запрос в компанию.

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Компания «Магнит» готовит к отправке партию продуктов в отдаленный поселок Игрим в Березовском районе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети. Ранее местные жители жаловались агентству, что в торговых точках опустели полки с необходимыми продуктами: мясом, молочными товарами, яйцами, овощами и фруктами. «Продукция будет отгружена для поставки в магазины „Магнит“ в Игриме, в течение пары дней товары появятся в торговых точках. Это молочные продукты, мясо, яйца, овощи, фрукты и другие. В связи с отсутствием круглогодичной автомобильной дороги к поселку компания начинает доставку продукции в населенный пункт после установления устойчивой ледовой переправы и подтверждения безопасности маршрута — это середина января», — сообщили URA.RU в компании. Проблемы с поставками в магазины «Магнит» в Игриме начались с закрытием навигации на реке. По словам жителей поселка, нужные товары привозят местные предприниматели, но по более высокой цене, причем продукты быстро разбирают. «До этого времени в осенний период розничная сеть традиционно формировала запасы продукции в магазинах поселка, исходя из аналитики потребления товаров», — уточнили агентству в пресс-службе «Магнита». Ранее URA.RU рассказывало, что к проблеме поставок продуктов подключалась мэрия Березовского района. Власти также направляли запрос в компанию.
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