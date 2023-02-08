Пермячка восемь лет незаконно получала выплаты на детей

Более 100 тысяч рублей женщина получила незаконно
Жительница Кунгура (Пермский край) в течение восьми лет получала социальные выплаты на двоих детей, на которые не имела права. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.
«Установлено, что с 2014 по 2022 год женщина, не имея соответствующего статуса оформила получение социальных пособий. Она предоставила фиктивные сведения и смогла получить более 100 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Мошенничество пермячки вскрылось и в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Суд признал ее виновной и обязал вернуть в бюджет государства полученные деньги, а также оштрафовал на 40 тысяч рублей.
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