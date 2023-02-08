Представитель ЖКХ обвинил свердловчан в срыве работ по замене лифтов

В 2022 году подрядчики не смогли провести работы с 13 лифтами из Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор фонда содействия капитальному ремонту Станислав Суханов обвинил жителей Свердловской области в срыве работ по замене лифтов. Об этом он рассказал во время пресс-конференции «Интерфакса».

«Иногда жители не пропускают заменять лифтовое оборудование. В 2022 году мы не смогли провести работы с десятью лифтами из Екатеринбурга и трема из Алапаевска. Сейчас мы снова пытаемся их реанимировать. Не понимаю, чем руководствуются жители. Не дай бог лифт обрушится», — сказал Станислав Суханов.

По его словам, в тендерах на замену лифтов достаточно много участников. «На один лифт приходятся по восемь заявок от компаний, которые готовы снижать стоимость своих работ, дабы выиграть тендер», — отметил гендиректор капремонта региона.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы лишились лифта из-за западных санкций. В городе нет аналогов запчастей для починки американских лифтов.