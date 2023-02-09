Пермское предприятие создаст новое импортозамещающее производство

Пермское предприятие начнет производить искусственные суставы на замену импортным

Расширение производства позволит создать более 180 рабочих мест Фото: Размик Закарян © URA.RU

Нытвенское предприятие «УНИИКМ» (Пермский край) планирует создать новое производство искусственных суставов и эндопротезов. Продукция сможет заменить иностранные аналоги, сообщает сайт правительства региона.

«Предприятие АО „УНИИКМ“ в рамках инвестпроекта планирует создать новое производство импортозамещающих изделий медицинского назначения, таких как искусственные суставы и эндопротезы крупных суставов», — передает сайт кабмина. Продукция предприятия применяется в ортопедии, травматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой и военно-полевой хирургии.

Бюджет проекта составляет 1,5 млрд рублей, 325 млн из них могут быть выделены Фондом развития промышленности (ФРП). Благодаря расширению производства, на заводе откроют более 180 новых рабочих мест.

Другое предприятие региона, «ОКП «ЭЛКА-Кабель», также планирует расширить производство для выполнения задач по импортозамещению. Благодаря инвестициям в 700 млн рублей, завод увеличит выпуск силовых кабелей и кабелей управления и передачи данных, которые могут заменить заграничные аналоги. Большая часть инвестируемых средств — займ от ФРП. При расширении производства на предприятии планируют создать более 30 новых рабочих мест.