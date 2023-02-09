В комментариях к видео многие считают, что у ребят проходит «настоящее» детство
В Магнитогорске (Челябинская область) женщина возмутилась тем, что два ребенка играют в мусорном баке. Видео Дарья выложила в соцсетях.
«Это просто ужас. Двое детей залезли в мусорный бак», — написала Дарья в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях к посту большинство считает, что «ужаса» в этой ситуации нет. Многие пишут, что у детей проходит «настоящее» детство.
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