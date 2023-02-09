09 февраля 2023

Челябинка возмутилась, что дети играют в мусорном баке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные баки. Раздельный сбор мусора. Челябинск, мусорные баки, раздельный сбор мусора, мусорка
В комментариях к видео многие считают, что у ребят проходит «настоящее» детство Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина возмутилась тем, что два ребенка играют в мусорном баке. Видео Дарья выложила в соцсетях.

«Это просто ужас. Двое детей залезли в мусорный бак», — написала Дарья в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту большинство считает, что «ужаса» в этой ситуации нет. Многие пишут, что у детей проходит «настоящее» детство.

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В Магнитогорске (Челябинская область) женщина возмутилась тем, что два ребенка играют в мусорном баке. Видео Дарья выложила в соцсетях. «Это просто ужас. Двое детей залезли в мусорный бак», — написала Дарья в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту большинство считает, что «ужаса» в этой ситуации нет. Многие пишут, что у детей проходит «настоящее» детство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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