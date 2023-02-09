Flightradar24 подтвердил участие США в подрыве «Северных потоков»

10 февраля 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

США наблюдали за диверсией на «Северных потоках», следует из данных мониторинга Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал диверсию на российских газопроводах «Северный поток» 26 сентября, что подтверждает версию журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к взрывам. Это следует из данных публичного веб-сервиса Flightradar24, позволяющего наблюдать за положением воздушных судов в режиме онлайн. Согласно записи ресурса, P-8A Poseidon прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. Затем он сделал полный круг в точности над районом, где была совершена диверсия, а после начал снижение. Уйдя от места происшествия, он исчез с радаров. Ранее Хирш выпустил расследование, в котором были рассекречены американские водолазы, предположительно, устроившие теракт на российском «Северном потоке». Согласно публикации, американцы летом прошлого года в рамках учений НАТО Baltops установили под трубопроводами взрывчатку, которую активировала Норвегия спустя три месяца. В Китае расследование назвали «заслуживающим доверия». А в МИД РФ пообещали Вашингтону ответные меры, передает RT.

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал диверсию на российских газопроводах «Северный поток» 26 сентября, что подтверждает версию журналиста Сеймура Херша о причастности Соединенных Штатов к взрывам. Это следует из данных публичного веб-сервиса Flightradar24, позволяющего наблюдать за положением воздушных судов в режиме онлайн. Согласно записи ресурса, P-8A Poseidon прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. Затем он сделал полный круг в точности над районом, где была совершена диверсия, а после начал снижение. Уйдя от места происшествия, он исчез с радаров. Ранее Хирш выпустил расследование, в котором были рассекречены американские водолазы, предположительно, устроившие теракт на российском «Северном потоке». Согласно публикации, американцы летом прошлого года в рамках учений НАТО Baltops установили под трубопроводами взрывчатку, которую активировала Норвегия спустя три месяца. В Китае расследование назвали «заслуживающим доверия». А в МИД РФ пообещали Вашингтону ответные меры, передает RT.