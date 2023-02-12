В ХМАО продают на развес главный нефтяной символ региона

В Лянторе Сургутского района выставили на продажу главный нефтяной символ округа и добывающей промышленности — нефтяные качалки (штанговые глубинные насосы). По объявлению на «Авито» корреспонденту URA.RU уточнили, что стоимость одной тонны составит 35 тысяч рублей.
«Мы продаем качалки, как металлолом, — по 35 тысяч за тонну. Примерная масса одной единицы оборудования — 12 тонн, поэтому стоимость одной штуки выходит около 420 тысяч», — пояснил собеседник. Владелец уточнил, что купил оборудование на торгах по банкротству. Сейчас в наличии 41 качалка, но, по утверждению продавца, товар пользуется спросом, и уже есть покупатели, готовые приобрести всю партию.
Нефтяные качалки являются популярным символом нефтяной отрасли и Ханты-Мансийского округа. Сейчас штанговые глубинные насосы уступили место более современным и менее громоздким погружным бесштанговым насосным установкам, поэтому они редко встречаются на нефтегазодобывающих месторождениях региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают буровую установку почти за 57 млн рублей. Технику реализуют из-за банкротства нефтесервисного предприятия.
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