12 февраля 2023
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10 февраля 2023

В ХМАО продают на развес главный нефтяной символ региона

В ХМАО выставили на продажу нефтяные качалки по 35 тысяч рублей за тонну
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяные качалки в ХМАО продают на развес Фото:

В Лянторе Сургутского района выставили на продажу главный нефтяной символ округа и добывающей промышленности — нефтяные качалки (штанговые глубинные насосы). По объявлению на «Авито» корреспонденту URA.RU уточнили, что стоимость одной тонны составит 35 тысяч рублей.

«Мы продаем качалки, как металлолом, — по 35 тысяч за тонну. Примерная масса одной единицы оборудования — 12 тонн, поэтому стоимость одной штуки выходит около 420 тысяч», — пояснил собеседник. Владелец уточнил, что купил оборудование на торгах по банкротству. Сейчас в наличии 41 качалка, но, по утверждению продавца, товар пользуется спросом, и уже есть покупатели, готовые приобрести всю партию.

Нефтяные качалки являются популярным символом нефтяной отрасли и Ханты-Мансийского округа. Сейчас штанговые глубинные насосы уступили место более современным и менее громоздким погружным бесштанговым насосным установкам, поэтому они редко встречаются на нефтегазодобывающих месторождениях региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают буровую установку почти за 57 млн рублей. Технику реализуют из-за банкротства нефтесервисного предприятия.

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В Лянторе Сургутского района выставили на продажу главный нефтяной символ округа и добывающей промышленности — нефтяные качалки (штанговые глубинные насосы). По объявлению на «Авито» корреспонденту URA.RU уточнили, что стоимость одной тонны составит 35 тысяч рублей. «Мы продаем качалки, как металлолом, — по 35 тысяч за тонну. Примерная масса одной единицы оборудования — 12 тонн, поэтому стоимость одной штуки выходит около 420 тысяч», — пояснил собеседник. Владелец уточнил, что купил оборудование на торгах по банкротству. Сейчас в наличии 41 качалка, но, по утверждению продавца, товар пользуется спросом, и уже есть покупатели, готовые приобрести всю партию. Нефтяные качалки являются популярным символом нефтяной отрасли и Ханты-Мансийского округа. Сейчас штанговые глубинные насосы уступили место более современным и менее громоздким погружным бесштанговым насосным установкам, поэтому они редко встречаются на нефтегазодобывающих месторождениях региона. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают буровую установку почти за 57 млн рублей. Технику реализуют из-за банкротства нефтесервисного предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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