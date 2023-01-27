В ХМАО компания второй раз пытается продать буровую установку из-за банкротства

В ХМАО «Национальная буровая компания», оказывающая услуги строительства нефтяных скважин, выставила на продажу буровую установку почти за 57 млн рублей. В объявлении на Авито указано, что технику реализуют из-за финансовой несостоятельности организации.
«Буровая установка принадлежит компании-банкроту, она выставлена на торги, но покупателей пока не было. Скоро будет второй аукцион, и, вполне вероятно, что заявленная цена в 56,9 млн будет окончательной», — уточнили корреспонденту URA.RU при звонке по указанному на сайте номеру телефона.
В 2009 году, когда владелец покупал установку, ее стоимость составляла порядка 5 млн долларов. Помимо представленной в объявлении техники, компания реализует и другое оборудование для бурения. Посмотреть машины и оценить их состояние можно на базе предприятия в Нижневартовске.
Ранее URA.RU писало, что в четвертом квартале 2022 года в ХМАО в полтора раза увеличилось число дел по банкротству. Специалисты предполагают, что причиной стала пандемия и экономическое положение в стране.
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