В ХМАО компания второй раз пытается продать буровую установку из-за банкротства

28 января 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

В ХМАО выставили на продажу буровую за 57 млн Фото: media.gazprom-neft.ru В ХМАО «Национальная буровая компания», оказывающая услуги строительства нефтяных скважин, выставила на продажу буровую установку почти за 57 млн рублей. В объявлении на Авито указано, что технику реализуют из-за финансовой несостоятельности организации. «Буровая установка принадлежит компании-банкроту, она выставлена на торги, но покупателей пока не было. Скоро будет второй аукцион, и, вполне вероятно, что заявленная цена в 56,9 млн будет окончательной», — уточнили корреспонденту URA.RU при звонке по указанному на сайте номеру телефона. В 2009 году, когда владелец покупал установку, ее стоимость составляла порядка 5 млн долларов. Помимо представленной в объявлении техники, компания реализует и другое оборудование для бурения. Посмотреть машины и оценить их состояние можно на базе предприятия в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что в четвертом квартале 2022 года в ХМАО в полтора раза увеличилось число дел по банкротству. Специалисты предполагают, что причиной стала пандемия и экономическое положение в стране.

В ХМАО «Национальная буровая компания», оказывающая услуги строительства нефтяных скважин, выставила на продажу буровую установку почти за 57 млн рублей. В объявлении на Авито указано, что технику реализуют из-за финансовой несостоятельности организации. «Буровая установка принадлежит компании-банкроту, она выставлена на торги, но покупателей пока не было. Скоро будет второй аукцион, и, вполне вероятно, что заявленная цена в 56,9 млн будет окончательной», — уточнили корреспонденту URA.RU при звонке по указанному на сайте номеру телефона. В 2009 году, когда владелец покупал установку, ее стоимость составляла порядка 5 млн долларов. Помимо представленной в объявлении техники, компания реализует и другое оборудование для бурения. Посмотреть машины и оценить их состояние можно на базе предприятия в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что в четвертом квартале 2022 года в ХМАО в полтора раза увеличилось число дел по банкротству. Специалисты предполагают, что причиной стала пандемия и экономическое положение в стране.