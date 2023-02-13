Толчки от землетрясения в Турции дошли до курорта, где отдыхают свердловчане

Свердловчане ощутили подземные толчки в Анталии
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Турция, турция
Екатеринбуржцы в Анталии почувствовали волны от землетрясения Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Семья из Екатеринбурга, переехавшая в прошлом году в Анталию — в один из самых популярных у россиян курортных городов Турции, почувствовала подземные толчки в ночь, когда на юго-востоке страны произошло сильное землетрясение. Об этом уральцы рассказали корреспонденту URA.RU.

«Мы находимся в Анталии, это в 600 километрах от Газиантепа (эпицентр землетрясения, прим. URA.RU). У нас ощущались толчки, но не сильные, ничего критического не произошло. Сейчас в стране царит атмосфера сплочения, сразу же открылось много пунктов помощи, куда люди сдают вещи первой необходимости. Их потом отправляют в зону бедствия. Открыты денежные сборы как среди иностранцев, так и среди местных», — поделилась собеседница.

В Турции 6 февраля произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.

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Семья из Екатеринбурга, переехавшая в прошлом году в Анталию — в один из самых популярных у россиян курортных городов Турции, почувствовала подземные толчки в ночь, когда на юго-востоке страны произошло сильное землетрясение. Об этом уральцы рассказали корреспонденту URA.RU. «Мы находимся в Анталии, это в 600 километрах от Газиантепа (эпицентр землетрясения, прим. URA.RU). У нас ощущались толчки, но не сильные, ничего критического не произошло. Сейчас в стране царит атмосфера сплочения, сразу же открылось много пунктов помощи, куда люди сдают вещи первой необходимости. Их потом отправляют в зону бедствия. Открыты денежные сборы как среди иностранцев, так и среди местных», — поделилась собеседница. В Турции 6 февраля произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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