Толчки от землетрясения в Турции дошли до курорта, где отдыхают свердловчане

Свердловчане ощутили подземные толчки в Анталии

13 февраля 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы в Анталии почувствовали волны от землетрясения Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Семья из Екатеринбурга, переехавшая в прошлом году в Анталию — в один из самых популярных у россиян курортных городов Турции, почувствовала подземные толчки в ночь, когда на юго-востоке страны произошло сильное землетрясение. Об этом уральцы рассказали корреспонденту URA.RU. «Мы находимся в Анталии, это в 600 километрах от Газиантепа (эпицентр землетрясения, прим. URA.RU). У нас ощущались толчки, но не сильные, ничего критического не произошло. Сейчас в стране царит атмосфера сплочения, сразу же открылось много пунктов помощи, куда люди сдают вещи первой необходимости. Их потом отправляют в зону бедствия. Открыты денежные сборы как среди иностранцев, так и среди местных», — поделилась собеседница. В Турции 6 февраля произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.

Семья из Екатеринбурга, переехавшая в прошлом году в Анталию — в один из самых популярных у россиян курортных городов Турции, почувствовала подземные толчки в ночь, когда на юго-востоке страны произошло сильное землетрясение. Об этом уральцы рассказали корреспонденту URA.RU. «Мы находимся в Анталии, это в 600 километрах от Газиантепа (эпицентр землетрясения, прим. URA.RU). У нас ощущались толчки, но не сильные, ничего критического не произошло. Сейчас в стране царит атмосфера сплочения, сразу же открылось много пунктов помощи, куда люди сдают вещи первой необходимости. Их потом отправляют в зону бедствия. Открыты денежные сборы как среди иностранцев, так и среди местных», — поделилась собеседница. В Турции 6 февраля произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. Более мощное землетрясение произошло тем же днем, интенсивностью 7,8 балла. Известно, что землетрясения с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. В ночь на 12 февраля число жертв из-за землетрясений достигло отметки в 24 617 человек.