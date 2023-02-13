На обслуживание аттракционов из бюджета Перми готовы выделить почти 5 млн рублей

В Перми ищут подрядчика, который займется эксплуатацией аттракционов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми объявлен аукцион на оказание услуг по безопасной эксплуатации аттракционов и обслуживанию посетителей в местах массового отдыха на территории городских парков. Заказчиком выступает МАУК «ПермьПарк», указано на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Услуги оказываются по адресам: парк „Счастье есть“, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 106/1, парк им. А.П. Чехова, г. Пермь, ул. Репина, 20, сад им. В.Л. Миндовского, г. Пермь, ул. Мира, 9. Начальная (и максимальная) цена контракта — 4 956 000 рублей», — написано в опубликованных документах.

На подрядчика будут возложены обязанности по привлечению операторов расчетно-кассового обслуживания и специалистов по обслуживанию посетителей на аттракционах. В техзадании указано, что исполнитель обязуется соблюдать режим работы городских парков и сада. Плановое количество работы операторов по обслуживанию посетителей — 36 тысяч человеко-часов. Плановое количество работы операторов по расчетно-кассовому обслуживанию — 6 тысяч человеко-часов. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 февраля.

О том, что аттракционы в Прикамье могут хотят забрать под контроль госорганов, URA.RU уже писало. Такой законопроект внес на рассмотрение депутатов заксобрания края губернатор Дмитрий Махонин в середине декабря прошлого года. Поводом для этого решения послужили несколько несчастных случаев, которые произошли с посетителями аттракционов ранее. В 2022 году прокуратура в ходе проверки установила, что все аттракционы в парке отдыха Краснокамске работали с нарушениями.