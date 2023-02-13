13 февраля 2023

Статусный свердловский силовик переброшен в Екатеринбург для раскрытия громких преступлений

Экс-начальник полиции Тавды стал замруководителя управления дознания свердловского ГУ МВД
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Иван Астапенко переведен на службу в ГУ МВД по Свердловской области Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Бывший начальник полиции Тавды Иван Астапенко официально назначен заместителем шефа управления дознания свердловского главка МВД. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, силовик перед назначением прошел переаттестацию и ответил на вопросы членов комиссии.

«Руководитель, о котором идет речь, в настоящее время является заместителем начальника управления дознания ГУ МВД по Свердловской области. Это подразделение занимается расследованием наиболее резонансных преступлений в сфере дознания. Полковник Юрий Жолобов, возглавляющий эту службу, согласовал данную кандидатуру», — сообщил полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о назначении нового руководителя МО МВД России «Тавдинский». На должность начальника городской полиции вместо Астапенко назначали Василия Соколовского.

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Бывший начальник полиции Тавды Иван Астапенко официально назначен заместителем шефа управления дознания свердловского главка МВД. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, силовик перед назначением прошел переаттестацию и ответил на вопросы членов комиссии. «Руководитель, о котором идет речь, в настоящее время является заместителем начальника управления дознания ГУ МВД по Свердловской области. Это подразделение занимается расследованием наиболее резонансных преступлений в сфере дознания. Полковник Юрий Жолобов, возглавляющий эту службу, согласовал данную кандидатуру», — сообщил полковник Горелых. Ранее URA.RU сообщало о назначении нового руководителя МО МВД России «Тавдинский». На должность начальника городской полиции вместо Астапенко назначали Василия Соколовского.
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