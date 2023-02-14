14 февраля 2023

В пермском вузе назначат нового проректора из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, чиновница, совещание, заседание, женские руки, руки
Проректор займется организацией учебного процесса Фото:

В пермском госуниверситете (ПГНИУ) будет назначен новый проректор по учебной работе. Им станет Анна Габдурафикова, ранее работавшая в Московском физико-техническом институте.

«Новым проректором по учебной работе Пермского государственного национального исследовательского университета будет назначена Анна Габдурафикова», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на свои источники. Утверждение должно произойти после представления новой сотрудницы на заседании Ученого совета, которое состоится 15 февраля.

В МФТИ Габдурафикова работала директором заочной физико-технической школы. Она закончила факультет управления и прикладной информатики физтеха в 1999 году.

Новый ректор ПГНИУ Игорь Германов после назначения сразу же начал перестановки в вузе. В первый день своей работы Германов утвердил нового проректора по кадровой политике Игоря Плотникова. Смена руководителя университета произошла после госпитализации прежнего ректора Дмитрия Красильникова. Игорь Германов на звонок URA.RU не ответил.

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В пермском госуниверситете (ПГНИУ) будет назначен новый проректор по учебной работе. Им станет Анна Габдурафикова, ранее работавшая в Московском физико-техническом институте. «Новым проректором по учебной работе Пермского государственного национального исследовательского университета будет назначена Анна Габдурафикова», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на свои источники. Утверждение должно произойти после представления новой сотрудницы на заседании Ученого совета, которое состоится 15 февраля. В МФТИ Габдурафикова работала директором заочной физико-технической школы. Она закончила факультет управления и прикладной информатики физтеха в 1999 году. Новый ректор ПГНИУ Игорь Германов после назначения сразу же начал перестановки в вузе. В первый день своей работы Германов утвердил нового проректора по кадровой политике Игоря Плотникова. Смена руководителя университета произошла после госпитализации прежнего ректора Дмитрия Красильникова. Игорь Германов на звонок URA.RU не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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