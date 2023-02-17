Пермяки пожаловались на рекламу ресторана фастфуда в центре города

Ресторан «Вкусно — и точка» в центре Перми нарушил правила благоустройства

На ресторан фастфуда пожаловались из-за рекламы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки пожаловались в мэрию на рекламу ресторана «Вкусно — и точка» в центре Перми, которая полностью закрыла окно в здании. Власти Ленинского района направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства, сообщает издание Properm.

«Компания нарушила пункт правил, по которому запрещается размещать вывески по всей длине и/или ширине на остекленных окнах. Чиновники обратили внимание на нарушения только после жалоб от пермяков. Районные власти отреагировали на нарушение 9 февраля, вечером 17 февраля реклама сети все еще была на месте», — отмечает корреспондент издания.

Ресторан фастфуда «Вкусно — и точка» появился вместо американской сети McDonald' s, которая ушла с российского рынка в 2022 году. Ранее пермяки оставляли негативные отзывы в «2ГИС» на новые рестораны этой сети.