17 февраля 2023

Пермяки пожаловались на рекламу ресторана фастфуда в центре города

Ресторан «Вкусно — и точка» в центре Перми нарушил правила благоустройства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вкусно и точка. Курган, вкусно и точка, вкусно - и точка
На ресторан фастфуда пожаловались из-за рекламы Фото:

Пермяки пожаловались в мэрию на рекламу ресторана «Вкусно — и точка» в центре Перми, которая полностью закрыла окно в здании. Власти Ленинского района направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства, сообщает издание Properm.

«Компания нарушила пункт правил, по которому запрещается размещать вывески по всей длине и/или ширине на остекленных окнах. Чиновники обратили внимание на нарушения только после жалоб от пермяков. Районные власти отреагировали на нарушение 9 февраля, вечером 17 февраля реклама сети все еще была на месте», — отмечает корреспондент издания.

Ресторан фастфуда «Вкусно — и точка» появился вместо американской сети McDonald' s, которая ушла с российского рынка в 2022 году. Ранее пермяки оставляли негативные отзывы в «2ГИС» на новые рестораны этой сети.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермяки пожаловались в мэрию на рекламу ресторана «Вкусно — и точка» в центре Перми, которая полностью закрыла окно в здании. Власти Ленинского района направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства, сообщает издание Properm. «Компания нарушила пункт правил, по которому запрещается размещать вывески по всей длине и/или ширине на остекленных окнах. Чиновники обратили внимание на нарушения только после жалоб от пермяков. Районные власти отреагировали на нарушение 9 февраля, вечером 17 февраля реклама сети все еще была на месте», — отмечает корреспондент издания. Ресторан фастфуда «Вкусно — и точка» появился вместо американской сети McDonald' s, которая ушла с российского рынка в 2022 году. Ранее пермяки оставляли негативные отзывы в «2ГИС» на новые рестораны этой сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...