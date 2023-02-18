Министр обороны ФРГ расстроился, узнав реальное число танков для Украины

Министр обороны ФРГ Писториус ожидал большего числа танков для Украины, чем союзники поставят фактически

19 февраля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Писториус разочаровался, так как рассчитывал передать больше танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус не увидел должной отдачи от стран Запада, которые собрали лишь половину обещанных танков для Украины. Он рассказал журналисту, что ожидал большего, но расстроился после того, как узнал реальное количество готовых к передаче Leopard 2. «Я бы сказал, я был немного разочарован, потому что голоса, которые мы слышали раньше (встреча контактной группы по Украине 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии — прим. URA.RU), были громче. И поэтому я ожидал большего количества танков от союзников после решения Германии по «Леопардам», — заявил Писториус корреспонденту CNN . Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Однако позднее стало известно, что Украина получит только половину обещанных танков Leopard 2A6. Об этом рассказал Писториус, который таким образом подвел итог договора стран Запада о поставках тяжелой военной техники Киеву. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свою очередь объяснил, что европейские страны обнаружили отсутствие исправных танков уже после принятия решения об их передаче. На эти события также отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, который оказался разочарован своими партнерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус не увидел должной отдачи от стран Запада, которые собрали лишь половину обещанных танков для Украины. Он рассказал журналисту, что ожидал большего, но расстроился после того, как узнал реальное количество готовых к передаче Leopard 2. «Я бы сказал, я был немного разочарован, потому что голоса, которые мы слышали раньше (встреча контактной группы по Украине 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии — прим. URA.RU), были громче. И поэтому я ожидал большего количества танков от союзников после решения Германии по «Леопардам», — заявил Писториус корреспонденту CNN. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Однако позднее стало известно, что Украина получит только половину обещанных танков Leopard 2A6. Об этом рассказал Писториус, который таким образом подвел итог договора стран Запада о поставках тяжелой военной техники Киеву. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свою очередь объяснил, что европейские страны обнаружили отсутствие исправных танков уже после принятия решения об их передаче. На эти события также отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, который оказался разочарован своими партнерами.