19 февраля 2023
18 февраля 2023

Пермский номинант «Золотой маски» из списка Forbes выпустил альбом на коми-пермяцком языке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский театр «немхат» выпустил музыкальный альбом на коми-пермяцком языке. Песни от номинантов на премию «Золотая маска», которых в своем обзоре отметил журнал Forbes, можно слушать в сервисе «Яндекс Музыка», пишет telegram-канал «Пермь-300».

«„Немхат“ выпустил музыкальный альбом на коми-пермяцком языке. „К реке“ — это трек-лист одноименного спектакля. Там собраны композиции, исполненные под звучание национальных инструментов», — говорится в сообщении. Исполняет все песни Дарья Калина.

Ранее URA.RU рассказывало, что проект «Улетают птицы». «К реке» театра «немхат» номинирован на главную театральную премию России «Золотая маска». В начале апреля его покажут на сцене Театра Наций в Москве. Спектакль также вошел топ-10 журнала Forbes, который рассказывал о лучших показах «Золотой маски-2023».

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Пермский театр «немхат» выпустил музыкальный альбом на коми-пермяцком языке. Песни от номинантов на премию «Золотая маска», которых в своем обзоре отметил журнал Forbes, можно слушать в сервисе «Яндекс Музыка», пишет telegram-канал «Пермь-300». «„Немхат“ выпустил музыкальный альбом на коми-пермяцком языке. „К реке“ — это трек-лист одноименного спектакля. Там собраны композиции, исполненные под звучание национальных инструментов», — говорится в сообщении. Исполняет все песни Дарья Калина. Ранее URA.RU рассказывало, что проект «Улетают птицы». «К реке» театра «немхат» номинирован на главную театральную премию России «Золотая маска». В начале апреля его покажут на сцене Театра Наций в Москве. Спектакль также вошел топ-10 журнала Forbes, который рассказывал о лучших показах «Золотой маски-2023».
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© Служба новостей «URA.RU»
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