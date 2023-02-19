Пермский номинант «Золотой маски» из списка Forbes выпустил альбом на коми-пермяцком языке

Наслаждаться музыкой можно везде с помощью сервиса «Яндекса» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский театр «немхат» выпустил музыкальный альбом на коми-пермяцком языке. Песни от номинантов на премию «Золотая маска», которых в своем обзоре отметил журнал Forbes, можно слушать в сервисе «Яндекс Музыка», пишет telegram-канал «Пермь-300».

«„Немхат“ выпустил музыкальный альбом на коми-пермяцком языке. „К реке“ — это трек-лист одноименного спектакля. Там собраны композиции, исполненные под звучание национальных инструментов», — говорится в сообщении. Исполняет все песни Дарья Калина.

Ранее URA.RU рассказывало, что проект «Улетают птицы». «К реке» театра «немхат» номинирован на главную театральную премию России «Золотая маска». В начале апреля его покажут на сцене Театра Наций в Москве. Спектакль также вошел топ-10 журнала Forbes, который рассказывал о лучших показах «Золотой маски-2023».