19 февраля 2023

Пермский политолог-иноагент покинул движение наблюдателей за выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый день голосования. Пермь, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
Следить за выборами политолог продолжит Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Пермский политолог Виталий Ковин, включенный в реестр иностранных агентов Минюста РФ, вышел из состава общероссийского движения «Голос», которое также признано иноагентом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С сегодняшнего дня я больше не являюсь участником движения „Голос“ (включенного в список иностранных агентов) и членом его Совета. Я написал соответствующее заявление и проинформировал об этом Минюст», — пишет политолог. По его словам, заниматься изучением выборов в России он не перестанет.

Ковина второй раз внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в ноябре 2022 года. До этого он попадал в реестр в сентябре 2021 года, но позже был исключен из него.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермский политолог Виталий Ковин, включенный в реестр иностранных агентов Минюста РФ, вышел из состава общероссийского движения «Голос», которое также признано иноагентом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «С сегодняшнего дня я больше не являюсь участником движения „Голос“ (включенного в список иностранных агентов) и членом его Совета. Я написал соответствующее заявление и проинформировал об этом Минюст», — пишет политолог. По его словам, заниматься изучением выборов в России он не перестанет. Ковина второй раз внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в ноябре 2022 года. До этого он попадал в реестр в сентябре 2021 года, но позже был исключен из него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...