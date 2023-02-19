Пермский политолог-иноагент покинул движение наблюдателей за выборами

Следить за выборами политолог продолжит Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Пермский политолог Виталий Ковин, включенный в реестр иностранных агентов Минюста РФ, вышел из состава общероссийского движения «Голос», которое также признано иноагентом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С сегодняшнего дня я больше не являюсь участником движения „Голос“ (включенного в список иностранных агентов) и членом его Совета. Я написал соответствующее заявление и проинформировал об этом Минюст», — пишет политолог. По его словам, заниматься изучением выборов в России он не перестанет.

Ковина второй раз внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в ноябре 2022 года. До этого он попадал в реестр в сентябре 2021 года, но позже был исключен из него.