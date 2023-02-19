Курганский губернатор и спикер облдумы отправились в Москву

Вадим Шумков (слева) и Дмитрий Фролов (справа) примут участие в послании президента РФ Федеральному собранию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель региональной думы Дмитрий Фролов отправились в Москву. Они будут присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областным властям. Информацию подтвердили в пресс-службах правительства и парламента.

«Шумков и Фролов лично примут участие в церемонии оглашения послания президента России в Москве. Ожидается, что будут озвучены основные задачи развития как страны, так и регионов», — указал собеседник агентства.

В департаменте информационной и внутренней политики области URA.RU сообщили, что планируется присутствие Шумкова 21 февраля на послании президента России Федеральному собранию. В пресс-службе курганской облдумы подтвердили, что спикер Фролов будет во вторник в Москве на мероприятии.

Ранее URA.RU писало, что в этом году на выступление приглашено наибольшее количество гостей. Это и депутаты, и сенаторы, и будут участники спецоперации, и много других представителей, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Послание Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00 (мск). В Кремле заявляли, что речь будет содержать оценку происходящего, ход СВО и ситуацию в мире.